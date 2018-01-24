Советский районный суд Краснодара. Фото: Пресс-служба Советского районного суда Краснодара http://krasnodar-sovetsky.krd.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=20

24 января 2018, 17:02

Юрист штаба Навального арестован в Краснодаре

Суд в Краснодаре признал юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна виновным в неповиновении полиции и назначил ему трое суток ареста.

Как писал "Кавказский узел", юрист краснодарского штаба Навального Размик Симонян был задержан 23 января, за пять дней до согласованного митинга "Забастовка избирателей". Он был обвинен в неповиновении требованиям сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП). Дело Симоняна рассматривал сегодня Советский райсуд, поддержать активиста пришли более 10 человек.

Советский районный суд Краснодара вынес решение об аресте юриста штаба Навального Размика Симоняна на трое суток, сообщил руководитель штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович.

“В протоколе полицейских было указано, что Размик Симонян якобы “вел себя вызывающе, сопротивлялся, пытался сбежать с третьего этажа отдела полиции”,- заявил корреспонденту “Кавказского узла” Валькович.

По его словам, в ближайшее время сторонники Навального намерены обжаловать арест. “Решение будет обжаловаться в разных инстанциях, вплоть до ЕСПЧ”, - сказал Валькович, добавив, что интересы Размик Симоняна представляет адвокат правозащитной организации “Агора” Александр Попков.

Сам Александр Попков сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что он не смог принять участие в заседании по административному делу Симоняна, поскольку принимал участие в другом процессе.

“Чтобы не откладывать заседание, было принято решение об участии в нем без адвоката. Я консультировал Размика Симоняна по телефону. Было заявлено несколько ходатайств, в том числе о вызове свидетелей. В удовлетворении ходатайств было отказано”,- рассказал Попков.

Волонтеры штабов Навального регулярно заявляют о провокациях со стороны как различных групп граждан, так и сотрудников полиции. При этом работу прекращать они не намерены, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" также приведены высказывания политика по различным вопросам, имеющим отношение к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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