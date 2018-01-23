Юрист штаба Навального задержан в Краснодаре

23 января 2018, 22:27

Полицейские задержали юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна за пять дней до согласованного митинга "Забастовка избирателей", сообщил координатор штаба.

Симоняна задержали сегодня у его дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Мирослав Валькович. Координатор связал задержание юриста с митингом "Забастовка избирателей", проведение которого согласовано с администрацией города на 28 января.

Размика Симоняна задержали по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции), сообщила активистка краснодарского штаба Навального Анна Метренко. Заседание суда состоится завтра в 10 часов в Советском суде Краснодара, написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Волонтеры штабов Навального регулярно заявляют о провокациях, как со стороны различных групп граждан, так и сотрудников полиции. При этом работу прекращать они не намерены, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" приводятся высказывания политика по различным вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального".