Активистка и журналист задержаны в Краснодаре

06 сентября 2018, 10:39

Журналист издания "Белсат" Александр Савельев задержан сегодня у штаба Навального в Краснодаре. Активистка Вера Максименко, задержанная после призыва к участию в несогласованном митинге, помещена в изолятор, сообщила сегодня защита.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, о задержании Савельева ему сообщила мать журналиста. Савельев был доставлен в отдел полиции на улицу Садовая, телефон его отключен, о причинах его задержания ничего неизвестно, сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Аванесян отметил, что не сможет представлять интересы Савельева, поскольку защищает активистку Веру Максименко, задержанную после публикации на канале штаба Навального в Youtube ролика с призывом к участию в несогласованном митинге против пенсионной реформы. Савельева была задержана 5 сентября на одной из улиц в Краснодаре и доставлена в отдел полиции.

"В отношении активистки составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - рассказал адвокат.

Аванесян заявил, что его до сих пор не допустили к своей подзащитной, хотя суд был назначен на 9 утра, но по состоянию на 9.36 мск она находилась в изоляторе. "Она написала мне, что у нее силой отобрали планшет", - утверждает Аванесян. По его словам, он написал заявление о нарушении "конституционных прав Максименко на защиту".

Отметим, что в ролике, опубликованном на Youtube 4 сентября, активистка призывает людей высказать свое мнение по поводу социально-экономической ситуации в стране. "А что ты скажешь, когда, например, вновь поднимут налоги, поднимут пенсионный возраст? Хочу спросить, так что же вы все-таки собираетесь делать?" - заявила активистка в видеоролике, набравшем сегодня к 10.28 мск 2464 просмотра.

Депутаты Госдумы одобрили 19 июля правительственный законопроект о пенсионной реформе. Он предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Одним из основных аргументов властей в пользу повышения пенсионного возраста стала ссылка на увеличившуюся продолжительность жизни россиян.

"Кавказский узел" ранее уже писал об акциях протеста против пенсионной реформы в различных регионах России, в том числе в ЮФО и СКФО. 28 июля две акции против пенсионной реформы состоялись в Сочи.

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