В Сочи за пропаганду нацистской символики задержан активист Константин Гудимов

17 марта 2018, 04:07

Коллажи с политическими лидерами, а также графику, сравнивающую Игры в Сочи в 2014 году с Олимпиадой, прошедшей в Германии в 1936, активист Константин Гудимов разметил в соцсети в 2013 году. Сам Гудимов виновным в пропаганде нацисткой символики себя не считает, подчеркивая, что публикует фото обложек СМИ.

Сторонник Алексея Навального Константин Гудимов задержан в Сочи 16 марта. Суд назначен на сегодня, 17 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник дежурной части полиции Центрального района, куда был доставлен Константин Гудимов.

Протокол на пенсионера по ч.1 статьи 20.3 КоАП РФ составил сотрудник полиции Давид Андреев.

Статья 20.3 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Константин Гудимов рассказал корреспонденту, что он скопировал ссылку со свастикой еще в 2013 году, разместил на своей странице и забыл про нее. "Прошло пять лет, если бы не полицейский Андреев, то я бы о ней и не вспомнил", - сказал Константин Гудимов.

"Примерно в 2008 году, создал свою личную страницу в социальной сети «Вконтакте», которую назвал «Константин Гудимов». Доступа посторонних лиц на мою страничку нет Просмотр моей страницы имеют право осуществлять все лица, поскольку страница в открытом доступе. В разный промежуток времени 2013 года, точной даты я не помню, я со своего ноутбука на своей странице выложил фотографии трех обложек с журнала "TIME", - пояснил Гудимов.

Гудимов отметил, что не считает себя в виновным в пропаганде свастики. На обложках журнала были фото лидеров тоталитарных режимов середины XX века, а также фото руководителей России.

"Кроме того, я выставил изображения в виде рун, образующих слово «Сочи», так как сравниваю Олимпиаду 1936 года, проведенную в Германии, с Олимпиадой в Сочи в 2014 году", - пояснил Гудимов, добавив, что эти фото он скачал, и они есть в свободном доступе в Интернете.

Жалобы на обвинительные постановления по обвинению в пропаганде нацисткой символике Европейский суд принимает неохотно и редко их удовлетворяет, отметил адвокат Александр Попков "Поэтому я советую тем, кто пишет в соцсетях, не размещать такие вещи, либо удалять их", - прокомментировал ситуацию адвокат.

Новости о задержаниях и давлении на активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".