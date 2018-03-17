Константин Гудимов. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

17 марта 2018, 04:07

В Сочи за пропаганду нацистской символики задержан активист Константин Гудимов

Коллажи с политическими лидерами, а также графику, сравнивающую Игры в Сочи в 2014 году с Олимпиадой, прошедшей в Германии в 1936, активист Константин Гудимов разметил в соцсети в 2013 году. Сам Гудимов виновным в пропаганде нацисткой символики себя не считает, подчеркивая, что публикует фото обложек СМИ.

Сторонник Алексея Навального Константин Гудимов задержан в Сочи 16 марта. Суд назначен на сегодня, 17 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник дежурной части полиции Центрального района, куда был доставлен Константин Гудимов.

Протокол на пенсионера по ч.1 статьи 20.3 КоАП РФ составил сотрудник полиции Давид Андреев.

Статья 20.3 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Константин Гудимов рассказал корреспонденту, что он скопировал ссылку со свастикой еще в 2013 году, разместил на своей странице и забыл про нее. "Прошло пять лет, если бы не полицейский Андреев, то я бы о ней и не вспомнил", - сказал Константин Гудимов.

"Примерно в 2008 году, создал свою личную страницу в социальной сети «Вконтакте», которую назвал «Константин Гудимов». Доступа посторонних лиц на мою страничку нет Просмотр моей страницы имеют право осуществлять все лица, поскольку страница в открытом доступе. В разный промежуток времени 2013 года, точной даты я не помню, я со своего ноутбука на своей странице выложил фотографии трех обложек с журнала "TIME", - пояснил Гудимов.

Гудимов отметил, что не считает себя в виновным в пропаганде свастики. На обложках журнала были фото лидеров тоталитарных режимов середины XX века, а также фото руководителей России.

"Кроме того, я выставил изображения в виде рун, образующих слово «Сочи», так как сравниваю Олимпиаду 1936 года, проведенную в Германии, с Олимпиадой в Сочи в 2014 году", - пояснил Гудимов, добавив, что эти фото он скачал, и они есть в свободном доступе в Интернете.

Жалобы на обвинительные постановления по обвинению в пропаганде нацисткой символике Европейский суд принимает неохотно и редко их удовлетворяет, отметил адвокат Александр Попков "Поэтому я советую тем, кто пишет в соцсетях, не размещать такие вещи, либо удалять их", - прокомментировал ситуацию адвокат.

Новости о задержаниях и давлении на активистов "Кавказский узел" публикует  на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Прохожий повторил пикет сторонника Навального в Сочи", "В Сочи активистка провела пикет с требованием освободить Гудимова и Христосенко", "Сторонник Навального в Сочи ответил на арест голодовкой".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 марта 2018, 08:12

  • Член УИК арестован в Армавире

    Суд назначил 10 суток административного ареста координатору наблюдателей "Армавирского оппозиционного блока" на президентских выборах Евгению Волкову за то, что тот не уплатил страховку на автомобиль.

17 марта 2018, 07:15

  • Юрист штаба Навального задержан в Краснодаре

    Полицейские задержали юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна, обвинив его в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщил адвокат Симоняна.

17 марта 2018, 06:52

  • Штаб Навального анонсировал отправку 53 наблюдателей на выборы в Чечню

    Штаб оппозиционера Алексея Навального передал в Центризбирком России список из 53 человек, которых решено отправить в Чечню в качестве наблюдателей на президентских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что берет на себя "дополнительную ответственность" за отправляющихся в республику наблюдать за ходом голосования.

17 марта 2018, 06:43

17 марта 2018, 06:25

  • Обвиняемому в нападение на детсад в Армавире ужесточено обвинение

    Следствие ужесточило обвинение Аргаму Овикяну, напавшему на детский сад «Манушак» в Армавире в Армении. Овикяну, которому ранее вменялись захват заложников и попытка убийства, добавлено обвинение в преднамеренном причинении здоровью вреда средней тяжести и незаконном ношении холодного оружия.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты