Задержание координатора ростовского штаба Навального Сергея Гривко. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

09 сентября 2018, 15:37

Трое сторонников Навального задержаны в Ростове-на-Дону

Координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону и двое активистов задержаны на несогласованной акции протеста в центре города.

Как сообщал "Кавказский узел", задержания сторонников Навального прошли в городах России, в частности в Краснодаре и Ставрополе, перед анонсированными акциями против пенсионной реформы. В Волгограде, где сторонники навального заявили о проведении акции без согласования, сегодня задержаны четверо активистов.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Госдума уже одобрила этот законопроект в первом чтении.

Скриншот сообщения на странице "Ростов против повышения пенсионного возраста" https://vk.com/9sep_rnd?w=wall-169808304_262Власти Ростова-на-Дону не согласовали сторонникам Навального сегодняшнюю акцию протеста, но противники пенсионной реформы пришли сегодня на Фонтанную площадь. Полицейские задержали координатора местного штаба Навального Сергея Гривко, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции попытались помешать задержанию Гривко, но правоохранители увезли его в служебной машине в отдел полиции.

Вместе с Сергеем Гривко задержаны его заместитель Татьяна Спорышева и один волонтер, их также увезли в отдел полиции, говорится в сообщении на странице "Ростов против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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