Задержание координатора ростовского штаба Навального Сергея Гривко. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

10 сентября 2018, 05:28

Сторонники Навального в Ростове-на-Дону оставлены в полиции

Координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Сергей Гривко и активистки штаба Татьяна Спорышева и Валерия Дзбоева, задержанные на несогласованной акции протеста, оставлены в отделе полиции до суда.

Как писал "Кавказский узел", власти Ростова-на-Дону не согласовали сторонникам Навального акцию протеста 9 сентября, однако противники пенсионной реформы вышли на Фонтанную площадь. Задержаны были координатор городского штаба Сергей Гривко, его заместитель Татьяна Спорышева и еще один волонтер.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет.  

Координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Сергей Гривко и две активистки Татьяна Спорышева и Валерия Дзбоева оставлены в отделе полиции №7 до суда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из активисток штаба, дежурившая у отдела полиции. Судьба еще одного задержанного активиста неизвестна.

Участие в акции протеста против пенсионной реформы в Ростове-на-Дону приняли около 400 человек

9 сентября в 14.00 мск на Фонтанной площади Ростова-на-Дону состоялись сразу два мероприятия. В спортивном мероприятии под лозунгом: "Мы за здоровый образ жизни" приняли участие около пятидесяти молодых людей, которые танцевали под громкую музыку и пели в микрофон. Второе мероприятие собрало людей разных возрастов, которые выступили против пенсионной реформы, передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Примерно в 14.10 мск координатор ростовского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Сергей Гривко в мегафон стал рассказывать о том, что акции против повышения пенсионного возраста проходят в регионах России.

Так как акция протеста в Ростове-на-Дону не была согласована с местными властями, Гривко сразу же окружили сотрудники полиции, появление которых вызвало негативную реакцию присутствующих, которые кричали: "Позор!", однако вскоре полицейские отступили, а возможность высказаться в мегафон была предоставлена всем желающим.

Двое активистов развернули баннер: "Коррупция ворует пенсии", зрители держали плакаты: "Зачем нам власть, которая не держит слово?", "Хочу дожить до пенсии", "Это не реформа, это грабёж".

"Я пришёл за своих детей и внуков. В стране так много богатств, а мы такие нищие!" - сказал один из участников акции.

"На эти деньги, что нам платят, невозможно нормально жить, а нам вдобавок повышают налоги!" - заявила участница акции.

Около 15.00 мск Сергей Гривко завершил митинг и собрался уйти с площади, однако полицейские попытались задержать его. Другие участники акции попытались защитить Гривко, завязалась потасовка. Гривко, активистку Татьяну Спорышеву и ещё одного волонтёра задержали и увезли в полицейском УАЗе.

После этого около 20 человек пошли к отделению полиции, куда доставили задержанных.

Некоторые участники акции прошли по Большой Садовой улице (главная улица города) без плакатов, после чего митингующие разошлись. За участие в данной "прогулке" один человек получил от полиции письменное предупреждение.

Активистка штаба Навального Валерия Дзбоева была задержана уже у отделения полиции. Всего в акции против пенсионной реформы, по данным организаторов, приняли участие около 400 человек.

В пресс-службе ГУВД Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать задержание активистов.

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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