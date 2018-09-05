Силовики побеседовали с учителями участников атаки в Чечне

05 сентября 2018, 17:18

Силовики предложили педагогам дать плохие характеристики участникам нападения на силовиков, рассказал источник. Министр информации Чечни в свою очередь отверг данные о давлении на семьи убитых подростков.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в Чечне подростками были совершены нападения на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один скончался в больнице после самоподрыва. По данным местных жителей, власти готовили сход для публичного осуждения и выдворения из республики родственников участников нападения. Однако 4 сентября стало известно, что семьи убитых подростков покинули Шали без проведения схода.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот случай стал шестым за два года, когда родственники участников подполья и людей, которых власти причислили к боевикам, вынуждены были покинуть свои дома. Практика выселения действует вопреки сделанному в 2014 году президентом России Владимиром Путиным заявлению о том, что у руководства Чечни нет права на досудебные расправы.

Источник: учителя отказались критиковать убитых подростков

Силовики вызвали школьных учителей участников атаки и предложили педагогам составить критическую характеристику, сообщил сегодня со ссылкой на свой источник "Кавказ.Реалии".

Однако, по информации источника, учителя отказались это сделать. "Хотели показать комиссии из Москвы, что то, что произошло – следствие недостаточного воспитания в семье и в школе. Но это не так. Все они были из уважаемых и состоятельных семей", - подчеркнул источник.

Ранее жители Шалинского района также говорили, что убитые подростки росли в благополучных семьях. "Все убитые были из достаточно обеспеченных семей", - сообщал местный житель Хаважи "Кавказскому узлу".

По данным на 17.00 мск 5 сентября, на сайте Минобразования Чечни нет информации о вызове к силовикам учителей убитых подростков.

Бывший заместитель мэра города Шали Рамзан Мусаев, чей сын, 18-летний Магомед Мусаев, был назван организатором нападения на сотрудников полиции 20 августа, в тот же день публично проклял его и "тех, кто встал на путь террора". Свою речь отец убитого молодого человека произносил в присутствии замглавы МВД Чечни, это было показано в эфире ЧГТРК "Грозный". Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения, самому младшему было 11 лет. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Власти Чечни отвергли давление на семьи убитых подростков

Давление на членов семей участников произошедшего 20 августа нападения на полицейских не оказывалось, заявил сегодня министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Все на своих местах родственники, никто не давил. Эта информация не подтверждается, я проверил все это", - заявил он.

Умаров также рассказал, что если некто совершает убийство, то в регионе существует обычай для родственников "переезжать из одного места в другое, чтобы показать, насколько они сожалеют о содеянном".

Как минимум один случай выселения семей убитых боевиков был связан с объявлением кровной мести. Так, родственники одного из убитых в ходе спецоперации 17-18 декабря 2016 года участников атаки на полицейских в Грозном вынуждены были покинуть город и уехать в отдаленные села. Подробнее об обычае кровной мести говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной на "Кавказском узле".

"Но в отношении того, что сейчас произошло, никто никуда не переезжал, и никто ни на кого не давил", - подчеркнул министр.

Слова Умарова о том, что родственники убитых подростков продолжают жить в своих домах, привел также ТАСС. "Никакого давления со стороны правоохранителей в отношении родителей погибших террористов нет. Они живут там, где жили", - отметил министр.

В аккаунте главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте", по данным на 17.00 мск, нет комментариев по поводу выселения семей участников нападения на полицейских. На сайтах МВД Чечни и СУ СК России по Чечне также нет данных о расследовании инцидента с нападением на силовиков и информации о допросах и выселении родственников подростков.

Напомним, что 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей", а также дал чиновникам указание собирать информацию о взглядах школьников и студентов. При этом власти Чечни объяснили массовые допросы молодых людей, о которых сообщали жители республики, поиском вербовщиков и ведением профилактических бесед.