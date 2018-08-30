30 августа 2018, 20:33

Альпинист сорвался в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели отправились на помощь альпинисту из Екатеринбурга, который сорвался в ущелье Ирик-Чат на восточном склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", 28 августа сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали останки туриста, который погиб в горах Кабардино-Балкарии 36 лет назад.

Справочная информация о самой высокой вершине России и Европы содержится в материале "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор". 

"В 16.30 (мск) поступила предварительная информация о том, что на высоте 3600 метров... в 19 км от поселка Эльбрус зарегистрированная группа из двух человек из города Екатеринбург попросила о помощи", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Уточняется также, что на место происшествия отправились трое спасателей.

ЧП произошло в ущелье Ирик-Чат, сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"При срыве (мужчина - прим. "Кавказского узла") сломал палец на руке и не может самостоятельно подняться по обрыву, с которого упал, женщина вызвала спасателей", - сказал дежурный, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

Ранее сообщалось, что 22 августа два альпиниста пострадали от удара молнии на Эльбрусе. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице. 

Примечание:

"Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса". 

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