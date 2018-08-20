20 августа 2018, 18:18
Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии
Помощь спасателей понадобилась туристу-одиночке, который находится на Эльбрусе, сообщило МЧС.
Просьба о помощи поступила спасателям сегодня в 16:04 мск. На поиски туриста отправились три сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Спасатели полагают, что турист находится на южном склоне горы, на высоте 5200 метров над уровнем моря, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 августа альпинист-одиночка с Украины сорвался со скалы в Черекском районе Кабардино-Балкарии и погиб.
"Спасатели обнаружили в горах Грузии двух пропавших туристов", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "Личность погибшего на Эльбрусе альпиниста из Крыма установлена".
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20 августа 2018, 18:18
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Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии
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20 августа 2018, 18:03
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