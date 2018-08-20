Спасатели отправились на помощь туристу в Кабардино-Балкарии

20 августа 2018, 18:18

Помощь спасателей понадобилась туристу-одиночке, который находится на Эльбрусе, сообщило МЧС.

Просьба о помощи поступила спасателям сегодня в 16:04 мск. На поиски туриста отправились три сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Спасатели полагают, что турист находится на южном склоне горы, на высоте 5200 метров над уровнем моря, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 августа альпинист-одиночка с Украины сорвался со скалы в Черекском районе Кабардино-Балкарии и погиб.