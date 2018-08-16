Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

16 августа 2018, 18:38

Альпинист-одиночка с Украины сорвался со скалы в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация о падении альпиниста поступила сегодня в 15.40 мск.

"На горе Малый Укью на высоте 3800 метров при прохождении по маршруту сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка с Украины, 1984 года рождения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Согласно сообщению, на место происшествия на коммерческом вертолете вылетели трое спасателей. "К 16.14 мск поисково-спасательные работы в Черекском районе были завершены. Тело погибшего альпиниста было эвакуировано на вертолете в поселок Кашхатау и передано следственно-оперативной группе", - уточнило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня же спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо. По данным МЧС, 56-летнему участнику восхождения стало плохо с сердцем на высоте 5300 метров.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.