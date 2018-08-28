28 августа 2018, 18:43

Тело погибшего альпиниста нашли на Эльбрусе спустя 36 лет

Спасатели эвакуировали с Эльбруса останки туриста, который погиб в горах Кабардино-Балкарии в 1982 году.

Тело погибшего найдено в ущелье Адыл-Суу под Джанкуатским плато на высоте около трех тысяч метров, сообщил сегодня замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Мы предполагаем, что альпинист там находится с 1982 года, а так в архиве данных о пропавших в это время людях нет. По состоянию тела невозможно даже определить - это мужчина или женщина, останки переданы правоохранительным структурам", - цитирует Хаджиева ТАСС.

Тело нашли почти параллельно с останками другой туристки, Елены Базыкиной, отметил вице-президент Федерации спортивного туризма России Алексей Ярошевский. "От одного до другого места порядка 10 км, но это совершенно два разных случая, сейчас останки находятся в Нальчике. По данным судмедэкспертов, идентификация затруднительна", - приводит его слова издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 августа с Эльбруса было эвакуировано тело альпинистки, которая 31 год назад погибла в горах Карачаево-Черкесии. При ней был найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной и билет на самолет из Москвы в Минводы. По данным следствия, в апреле 1987 года в этом же районе погибли пять альпинистов, их тела тогда не нашли.

На сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии по состоянию на 18:43 мск 28 августа нет информации о том, что спасатели нашли тело туриста в ущелье Адыл-Суу. 

Примечание:

"Немецкий альпинист получил травму на Эльбрусе", "Бельгийский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист из Белоруссии получил травму в горах Кабардино-Балкарии".

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