22 августа 2018, 21:06

Турист умер после удара молнии на Эльбрусе

Один из двух туристов, пострадавших сегодня в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, скончался на руках у спасателей, его спутница доставлена в больницу.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня на высоте 4200-4300 метров два туриста, поднимавшиеся на Эльбрус, пострадали от удара молнии.

"Мужчина в ходе транспортировки скончался. Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группы", - говорится в сообщении МЧС.

Вторая пострадавшая, 35-летняя туристка из Брянска, к 18:58 мск была доставлена в больницу, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" подготовил справку о горе Эльбрус.

Примечание:

"Поиски украинского ученого на Эльбрусе вновь приостановлены", "На канатных дорогах Эльбруса вводится система единого ски-пасса", "Туристы из Владикавказа не пострадали на Эльбрусе".

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