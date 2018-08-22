22 августа 2018, 19:11

Два альпиниста пострадали от удара молнии на Эльбрусе

Кабардино-балкарские спасатели отправились на помощь двум туристам, получившим травмы от удара молнии при восхождении на Эльбрус. Еще один турист, сломавший сегодня ногу, эвакуирован с горы.

Информация об инциденте поступила спасателям сегодня в 16:55 мск. По данным МЧС, гроза настигла туристов на высоте 4200-4300 метров над уровнем моря. "Один в тяжелом состояния, другой средней тяжести", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, сегодня в 17:15 мск спасатели эвакуировали из ущелья Кыртык 69-летнего петербуржца, который сломал ногу. Его доставили на базу спасателей в Терсколе, от дальнейшей помощи он отказался, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 августа спасатели эвакуировали с Эльбруса женщину, которая почувствовала себя плохо при восхождении.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержится справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Спасатели спустили тело туриста с Эльбруса", "Парапланерист эвакуирован после неудачного приземления в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Перми спасен на Эльбрусе".

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