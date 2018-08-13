Спасатели в горах. Фото https://www.facebook.com/pressmchskbr/photos/pcb.1746006952297540/1746006848964217/?type=3&theater

13 августа 2018, 21:33

Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса

Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии альпинист из города Жуковский доставлен на поляну Азау и передан врачам, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров упал со скалы участник восхождения, поступила сегодня спасателям в 13.00 мск. Восемь спасателей вышли на его поиски.

Участник восхождения на Эльбрусе, житель Жуковского, 1967 года рождения, сорвался в районе "Седловины". К 19.30 мск пострадавший  был эвакуирован с высоты 5300 метров на поляну Азау, где передан сотрудникам скорой помощи, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

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