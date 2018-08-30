Нападение на силовиков в Дагестане стало шестым с начала года

30 августа 2018, 06:08

Ранение сотрудников полиции, которое произошло 29 августа в Хасавюртовском районе, с начала 2018 года стало шестым нападением на силовиков в Дагестане и первым в этом районе.

"Кавказский узел" информировал, что 29 августа около 23.00 мск в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции после просьбы предъявить документы. По данным республиканского МВД, двое раненых полицейских госпитализированы, ведется поиск нападавшего.

Это нападение на полицейских стало вторым в республике за последние полтора месяца. Предыдущий вооруженный инцидент произошел вечером 20 июля, когда на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе был обстрелян автомобиль ДПС, а нападавшие скрылись. В машине ДПС находились трое сотрудников полиции, двое из них погибли, третий был ранен. Ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России по решению суда террористическая организация "Исламское государство".

До этого с начала года в Дагестане зафиксированы еще четыре боестолкновения с силовиками. Так, 24 апреля в лесополосе между селами Чинар и Геджух в Дербентском районе силовики наткнулись на блиндаж и в ходе перестрелки застрелили двоих вооруженных мужчин. 21 апреля в этом же районе при проведении контртеррористической операции, по данным Национального антитеррористического комитета, были убиты девять предполагаемых боевиков и ранен один спецназовец.

15 февраля, по информации НАК, в ходе перестрелки с силовиками в Унцукульском районе, где в этот период действовал режим КТО, был убит боевик, опознанный как глава "харачинской" группировки. Позднее стало известно, что во время спецоперации погиб силовик и есть раненые.

Первая в этом году атака на силовиков произошла в ночь на 15 января в Каспийске, где мужчина в ответ на требование полицейских предъявить документы открыл по ним огонь, и был убит.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей, которые происходят на территории Дагестана.