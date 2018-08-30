Сотрудники силовых структур. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

30 августа 2018, 06:08

Нападение на силовиков в Дагестане стало шестым с начала года

Ранение сотрудников полиции, которое произошло 29 августа в Хасавюртовском районе, с начала 2018 года стало шестым нападением на силовиков в Дагестане и первым в этом районе.

"Кавказский узел" информировал, что 29 августа около 23.00 мск в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции после просьбы предъявить документы. По данным республиканского МВД, двое раненых полицейских госпитализированы, ведется поиск нападавшего.

Это нападение на полицейских стало вторым в республике за последние полтора месяца. Предыдущий вооруженный инцидент произошел вечером 20 июля, когда на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе был обстрелян автомобиль ДПС, а нападавшие скрылись. В машине ДПС находились трое сотрудников полиции, двое из них погибли, третий был ранен. Ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России по решению суда террористическая организация "Исламское государство".

До этого с начала года в Дагестане зафиксированы еще четыре боестолкновения с силовиками. Так, 24 апреля в лесополосе между селами Чинар и Геджух в Дербентском районе силовики наткнулись на блиндаж и в ходе перестрелки застрелили двоих вооруженных мужчин. 21 апреля в этом же районе при проведении контртеррористической операции, по данным Национального антитеррористического комитета, были убиты девять предполагаемых боевиков и ранен один спецназовец.

15 февраля, по информации НАК, в ходе перестрелки с силовиками в Унцукульском районе, где в этот период действовал режим КТО, был убит боевик, опознанный как глава "харачинской" группировки. Позднее стало известно, что во время спецоперации погиб силовик и есть раненые.

Первая в этом году атака на силовиков произошла в ночь на 15 января в Каспийске, где мужчина в ответ на требование полицейских предъявить документы открыл по ним огонь, и был убит.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей, которые происходят на территории Дагестана.

Примечание:

"Дагестанские силовики обезвредили с начала года шесть тайников с оружием", "Житель Дербента задержан на трое суток после стрельбы на дороге", "Житель Дагестана получил 15 лет за покушение на силовиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 августа 2018, 09:07

30 августа 2018, 08:09

  • Жители Чечни раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования 200-летия Грозного

    Власти Чечни сообщили об обширной программе празднования 200-летия Грозного. Ожидается приезд политических и общественных деятелей из разных стран мира, звезд эстрады, известных спортсменов, заявил представитель мэрии. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики, власти, пытаясь создать себе с помощью помпезных праздников положительный имидж, "выбрасывают деньги на ветер".

30 августа 2018, 07:22

30 августа 2018, 06:50

  • 1 Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии

    Рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков приступили к строительству дороги в районе границы с Ингушетией, что обострило давний территориальный спор между республиками. Ингушская сторона утверждает, что дорожники вторглись на территорию соседней республики, где стали проводить несогласованные с местными властями работы. Чеченская сторона полагает, что строительство дороги ведется на территории своей республики.

30 августа 2018, 06:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости