Мутко возглавил оргкомитет по празднованию юбилея Грозного

27 августа 2018, 18:35

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, руководивший Минспорта России во время Сочинской олимпиады, назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия Грозного.

Членами оргкомитета стали министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев, замминистра культуры России Ольга Ярилова, начальника Южного межрегионального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Исаев, первый вице-премьер правительства Чечни Иса Тумхаджиев и зампредседателя правительства республики Шахида Ахмадов.

Состав оргкомитета утвержден 23 августа, говорится в распоряжении правительства России, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

Столица Чечни отметит свое 200-летие 5 октября, отмечает ИА "Грозный-информ".

Напомним, что 9 декабря 2016 года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о системе фальсификаций допинг-проб в России. Он констатировал, что министр спорта России Виталий Мутко не мог не знать о существовании этой системы. После доклада МОК объявил о перепроверке проб всех российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. В результате многие призеры Игр были лишены наград и отстранены от соревнований.

Олимпийские игры 2014 года в Сочи завершились триумфом сборной России, по итогам неофициального медального зачета именно сборная хозяев соревнований получила большинство призовых мест. Аналогичными были и результаты Паралимпиады, на которой сборная России завоевала рекордные 80 медалей. Материалы о подготовке и проведении Олимпиады в Сочи, а также ее влиянии на экологию региона и положение олимпийских переселенцев собраны в подшивке "Цена Олимпиады".