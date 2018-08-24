Медики выписали пострадавших от удара молнии на Эльбрусе альпинистов

24 августа 2018, 20:34

Состояние альпинистов, пострадавших от удара молнии на Эльбрусе, удовлетворительное, они выписаны из больницы, сообщил Минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 августа два альпиниста пострадали от удара молнии при восхождении на Эльбрус на высоте 4200-4300 метров над уровнем моря. Позже стало известно, что один из пострадавших от удара молнии альпинистов скончался. В тот же день спасатели эвакуировали с горы еще одного туриста, который сломал ногу.

По данным министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии, от удара молнии на Эльбрусе пострадали два человека.

"Оба больных, которые находились в стационаре Тырныаузской центральной районной больницы после удара молнии, уже выписаны. Они в удовлетворительном состоянии", - сообщил сегодня представитель ведомства, на которого ссылается ТАСС.

По состоянию на 20.00 мск на сайте Минздрава Кабардино-Балкарии нет сообщения о выписке пострадавших на Эльбрусе туристов.

По факту гибели альпиниста проводится доследственная проверка. "Во время восхождения в мужчину 1984 года рождения ударила молния. Его супруга 1993 года рождения практически не пострадала. Мужчина скончался в процессе транспортировки в медицинское учреждение", - говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее пиал, что альпинист-одиночка с Украины погиб, сорвавшись со скалы в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Информация о происшествии поступила 16 августа в 15.40.

Справка о высочайшей вершине России и Европы "Эльбрус - патриарх кавказских гор" опубликована в разделе "Кавказского узла" "Справочник".