20 августа 2018, 19:43

Туристка эвакуирована с Эльбруса

Спасатели эвакуировали женщину, почувствовавшую себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", просьба о помощи поступила спасателям сегодня в 16:04 мск. На поиски туриста отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

К 19.00 мск спасатели эвакуировали женщину с высоты 5200 метров на поляну "Азау". "Ее самочувствие улучшилось и от дальнейшей помощи она отказалась. Туристка была в составе зарегистрированной группы из четырех человек из города Елец", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Спасатели обнаружили в горах Грузии двух пропавших туристов", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "Личность погибшего на Эльбрусе альпиниста из Крыма установлена".

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