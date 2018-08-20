20 августа 2018, 19:43
Туристка эвакуирована с Эльбруса
Спасатели эвакуировали женщину, почувствовавшую себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", просьба о помощи поступила спасателям сегодня в 16:04 мск. На поиски туриста отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
К 19.00 мск спасатели эвакуировали женщину с высоты 5200 метров на поляну "Азау". "Ее самочувствие улучшилось и от дальнейшей помощи она отказалась. Туристка была в составе зарегистрированной группы из четырех человек из города Елец", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.
"Спасатели обнаружили в горах Грузии двух пропавших туристов", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "Личность погибшего на Эльбрусе альпиниста из Крыма установлена".
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