Жители Чечни рассказали о задержаниях родных участников атак на силовиков

22 августа 2018, 17:52

Силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения на полицейских, а также допрашивали людей из круга общения убитых молодых людей, рассказали жители Чечни. Пользователи соцсетей поспорили об искренности публичного отречения родственников от боевиков и выразили сомнения в необходимости убийства участников серии нападений.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения.

Старшему из пятерых участников нападения на силовиков в Чечне - 18 лет, остальным нападавшим - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Возраст предполагаемых боевиков подтвердил закономерность, которую "Кавказский узел" выявил еще в 2017 году: ряды чеченского вооруженного подполья активно пополняет молодежь. Среди десяти убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет, говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Родственники нападавших задержаны силовиками

Силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения на полицейских 20 августа, а также допрашивают знакомых молодых людей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни. "Близких родственников участников нападения на силовиков задержали. Забрали всех взрослых мужчин, включая отцов, дядей, двоюродных братьев", - рассказал "Кавказскому узлу" родственник одного из убитых при нападении на полицейских.

По словам жителя Шали Арби, силовики допрашивают также и всех знакомых участников нападения. "Мужчин из семей (участников нападения) забрали, на допросы забирают всех их знакомых. Хотят выяснить, знал ли кто-либо о том, что они планировали нападения, и почему никто не предупредил силовиков", - рассказал Арби.

Местные жители не исключают возможных репрессий в отношении родственников участников нападений. "Рамзан (Кадыров) на хадже (паломничество в священную для мусульман Мекку. - Прим. "Кавказского узла"), после его возвращения, скорее всего, последуют какие-то жесткие меры в отношении родственников", - отметил местный житель Аслан.

Представитель МВД республики связал задержания и допросы родных и знакомых убитых с проведением следственных действий. "Проводятся оперативно-профилактические мероприятия и следственные действия, связанные с установлением обстоятельств случившихся 20 августа нападений. Естественно, допрашиваются члены семей, близкие родственники, друзья и знакомые. Все – в рамках закона", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на 17.45 мск 22 августа, на сайте МВД по Чечне и СУ СК России по Чечне нет информации о задержаниях родственников участников нападения на полицейских, а также о расследовании дела.

Организатором нападения на силовиков был назван 18-летний Магомед Мусаев, убитый во время нападения на отдел полиции по Шалинскому району, сообщила ЧГТРК "Грозный". Отец молодого человека Рамзан Мусаев в эфире телеканала "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора". В 2016 году тогда 16-летнего Мусаева задерживали вместе с другими участниками ячейки под руководством Имрана Дацаева, но "пожалели по причине малолетства и не стали привлекать к ответственности", сообщило в тот же день со ссылкой на собственный источник издание Daily Storm.

Пользователи соцсетей поспорили об отречении отца от Магомеда Мусаева

Видеозапись покаяния Рамзана Мусаева, выложенная на официальной странице ЧГТРК "Грозный" в соцсети "ВКонтакте", вызвала дискуссию среди пользователей. Часть из них высказала мнение, что отец не мог отречься от сына, другие назвали действия Магомеда Мусаева позором для семьи. "Странно отец, тем более чеченец, отказался от сына. Одним словом не верю (...) Насколько я понимаю авторитет родителей, глав тейпов очень сильный. Вот как за ребёнком не усмотрели, может и не хотели... Но это нам неведомо. Жалко детей, их и так за эти годы много погибло. Они даже не понимают, что творят", - написала участница дискуссии Елена Чижова. "Ну, отцу дали шанс следить за сыном, амнистировали еще тогда, когда его сын только вставал на неверный путь. Прошло пару лет и вот исход", - отметил Μаксим Κозлов. Сын опозорил отца, заявила в своем комментарии под записью Хеда Алимова. "Могу сказать, что нужно парню было думать головой, что прежде всего он позорит свой род и своего отца, что он ослушался его! Да, народ у нас дружный, своих в обиду не даём! Но бывают случаи, ситуации, когда вся родня отказывается... честь и достоинство на первом месте", - считает она. Свое мнение о видео с отречением Рамзана Мусаева от сына высказали и участники дискуссии в паблике Mash в соцсети "ВКонтакте". "Видео записано в присутствии амбала с оружием... Искренние чувства, сразу видно", - иронизирует пользователь Максим Анатольевич. Часть участников дискуссии напомнила о практике коллективной ответственности в Чечне. 5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить. "Отрекся, чтобы дом не сровняли с землёй", - уверена Галина Пиненко. "Это он говорит, чтобы дом не сожгли", - считает Рудик Ахмадян.

Пользователи соцсети также прокомментировали запись ЧГТРК "Грозный", в которой было размещено фото четверо молодых людей, вооруженных ножами. "Дети... Младшему из них было 11 лет. Вербовка малолетних - верх всякого цинизма, который просто не укладывается в голове. Р.S. Вопрос к тем, кто кричал, что данные попытки терактов в Грозном были инсценировкой: что теперь вы скажете?" - говорилось в сегодняшнем сообщении в аккаунте телерадиокомпании.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", эта серия нападений на силовиков стала пятой в Чечне и 22-й на Северном Кавказе атакой, ответственность за которую взяло на себя "Исламское государство"*. Ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали 21 августа видео, на котором чеченские подростки присягают ИГ*. Террористическая организация заявляет, что именно эти подростки напали на сотрудников полиции.

Эта запись также вызвала дискуссию среди пользователей.

"Типа фото доказывает факт вербовки? Где тут вербовка? Просто дети сфоткались, какие они крутые, с ножиками. Ножи - это в традициях Кавказа. Их даже младенцам дарят", - написала пользователь Вера Сафронова, усомнившись в официальной версии нападения.

В свою очередь пользователь с ником Али Алиев отметил, что участие подростков в нападении имеет неоспоримые доказательства. "Вера, давно все доказано, камера зафиксировала. Есть человек, к которому он подошёл и ножом ударил", - написал он.

Алиев также напомнил своей собеседнице о чеченских войнах. "Где ты была, когда нас тысячами убивали, детей, женщин, стариков?" - заявил он.

Жители Чечни усомнились в необходимости жестких мер в отношении нападавших



Силовики должны были задержать участников нападения в Грозном, а не убивать их, уверены жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла".

"Я вполне допускаю, что напавшие на полицейских в Шали и Мескер-юрте молодые люди действовали по заранее спланированному плану. Но вот что касается событий в Грозном, тут все не так однозначно", - считает грозненец Хамзат.

Силовики должны были задержать подростков, а не убивать их, считает жительница Грозного Разет. "Почему хотя бы 11-летнего ребенка не взяли живым?" - заявила она.

Отметим, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники выразили мнение, что власти жестко отреагируют на эту атаку, и что силовики применят против подростков методы, которые практикуются в отношении взрослых. В свою очередь "Новая газета", комментируя проклятие отца убитого во время атаки на полицейских 20 августа Магомеда Мусаева, отметила, что принцип коллективной ответственности, который используют силовики в Чечне в борьбе с боевиками, неэффективен в современных условиях.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

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