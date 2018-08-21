Раненый при самоподрыве в Чечне скончался

21 августа 2018, 12:45

17-летний житель Чечни, задержанный 20 августа после самоподрыва на посту полиции в Шалинском районе, умер в больнице, сообщил источник в МВД республики.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По данным силовиков, четверо боевиков были убиты, а еще один получил ранение при неудачной попытке самоподрыва в селении Мескер-Юрт у поста ДПС.

По данным силовиков, в селе Мескер-Юрт была попытка подрыва поста ДПС с использованием автомобиля, но взрывное устройство сработало преждевременно, и пострадал только водитель машины, который был задержан. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения на силовиков в Чечне 20 августа.

«Боевик, задержанный после самоподрыва на посту в Мескер-Юрте, от полученных ранений скончался вчера [20 августа] в больнице. Врачам не удалось спасти ему жизнь, полученные ранения оказались слишком тяжелыми», - заявил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» источник в республиканском МВД.

Напомним, организатором нападений на силовиков назван 18-летний житель Шалинского района Магомед Мусаев. Остальным участникам атак было от 11 до 17 лет. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, терактов и похищений людей в Чечне. Новости о том, как на деятельность боевиков на Северном Кавказе влияет запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство", публикуются на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата"