Силовики рассказали о взаимосвязи серии нападений в Чечне

20 августа 2018, 17:31

Боевик пытался подорвать себя на посту ДПС в селении Мескер-Юрт Шалинского района, но выжил, полицейские не пострадали, сообщили источники в силовых структурах. Информацию о застреленном в центре Грозного силовике в МВД подтвердить отказались.

Как писал "Кавказский узел", сегодня два человека напали на отделение полиции в Шалинском районе с ножами, ранили двоих полицейских и были убиты. В Грозном силовики убили водителя автомобиля, сбившего трех полицейских, погиб также находившийся в машине ребенок. Ответственность за серию нападений на сотрудников полиции в Чечне взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Сегодняшние нападения на полицейских в Чечне стали первой атакой боевиков в республике за последние три месяца: предыдущий вооруженный инцидент, нападение нападении на храм Архангела Михаила в центре Грозного, произошел 19 мая, тогда были убиты двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин храма, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин. Ответственность за это нападение также взяло на себя ИГ*.

Еще одно нападение на силовиков произошло в Шалинском районе Чечни, где смертник пытался подорвать пост ДПС, источник в правоохранительных органах республики корреспонденту "Кавказского узла".

«В селе Мескер-Юрт Шалинского района была попытка подрыва поста ДПС с использованием автомобиля. Взрывное устройство сработало преждевременно, пострадал только террорист, который задержан», - заявил сотрудник республиканского МВД.

Силовики полагают, что все сегодняшние нападения связаны между собой.

Боевик, совершивший самоподрыв в Мескер-Юрте, выжил, подтвердил со ссылкой на информированный источник "Интерфакс". Информацию о выжившем в результате самоподрыва подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров, который объявил о предотвращении нескольких нападений на силовиков. "Один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

На сайте МВД Чечни по состоянию на 17.25 мск опубликовано только сообщение о ножевой атаке на полицейских в Шали. По фактам нескольких атак на полицейских в Чечне СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК России (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В сообщении на сайте следкома перечислены три нападения - в Шали, Мескер-Юрте и атака с использованием автомобиля Грозном.

"Уходя от преследования, водитель «Мерседеса» в центре города Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД. [...] Личности двух из нападавших уже установлены – это жители города Шали", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что убитым 18 и 11 лет, они приходятся родственниками человеку, который отбывает срок за участие в вооруженном подполье.

Информация об убитом полицейском не получила подтверждения

Источники в силовых структурах сообщили еще об одном, четвертом за сегодня нападении на полицейских в Чечне, однако официальные источники ее не подтвердили. В районе улицы Первомайской в центре Грозного была слышна стрельба, один полицейский погиб, сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый выжил при попытке самоподрыва, сообщил со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

По его информации, ранения получили пятеро полицейских - двое во время ножевой атаки в Шали и трое при наезде автомобиля в Грозном. Информацию об убийстве полицейского в Грозном и ранении мирной жительницы в Шали, о котором сообщалось ранее, этот источник подтвердить отказался. "Погибших среди полицейских и гражданских лиц нет", - заявил он.

Силовики назвали организатора атак на силовиков

Организатором всех сегодняшних нападений на полицейских в Чечне силовики считают человека, убитого в ходе преследования автомобиля, сбившего в Грозном трех полицейских. По данным правоохранителей, мужчина был связан с одной из экстремистских организаций.

По предварительным данным, все пятеро боевиков являются уроженцами Шали. Предполагаемые боевики утром выехали на двух машинах из Шали, высадив двоих подельников с ножами у здания РОВД, где те совершили первое нападение на полицейских. В селе Мескер-Юрт Шалинского района водитель одной из машин попытался подорвать пост ДПС, но взрыв произошел примерно в десяти метрах от цели и никто из силовиков не пострадал. Второй автомобиль отправился в Грозный, где были совершены следующие нападения, указывает со ссылкой на собственные источники "Вести.Ру".

Жители Грозного сообщили о резком усилении мер безопасности в городе - по словам очевидцев, некоторые улицы в центральной части города блокированы для проезда автотранспорта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал ранее "Кавказский узел", предыдущей крупной атакой на силовиков в Чечне стало нападение на контрольно-пропускной пункт военного городка Нацгвардии России 24 марта 2017 года, тогда шесть военнослужащих были убиты, трое получили ранения. Также были убиты шестеро нападавших, еще двое скрылись. После этого инцидента силовики развернули охоту на молодых людей, которых подозревали в связях с боевиками. Массовые задержания молодых людей с бородами прошли не только в Наурском районе, но и в Грозном, рассказали жители республики. Ответственность за это нападение также взяло на себя ИГ*.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".



* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.