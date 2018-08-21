Пользователи соцсетей связали атаку подростков на силовиков в Чечне со смертью Темирханова

21 августа 2018, 05:46

Официальные заявления властей по поводу обстоятельств нападения на силовиков в Чечне пользователи социальных сетей подвергли критике. Некоторые из них предположили, что подобная атака выгодна властям, которые таким образом могут поднять свой рейтинг после смерти Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне, ответственность за эту атаку взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва.

Утром 20 августа в Ленинском районе Грозного предполагаемый боевик на автомобиле сбил троих сотрудников ДПС, после чего он и находившийся с ним в машине 11-летний ребенок были убиты правоохранителями. Полицейские, пострадавшие от наезда автомобиля, были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. В этот же день в Шалинском районе два человека с ножами атаковали отделение полиции, он ранили двоих полицейских, но были убиты. Также в селении Мескер-Юрт Шалинского района предполагаемый боевик пытался устроить самоподрыв на посту ДПС, но выжил, со стороны полицейских обошлось без жертв, информировали источники в силовых ведомствах.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают тему гибели предполагаемых боевиков в ходе атаки на силовиков в Чечне 20 августа.

"А можно вопрос: почему нельзя было обезвредить, ну и допросить этого юношу и тем более 11 лет, неужели убив его, мы проще выловим его учителя? Я заметил, как только такое происходит, всех убивают, и что тогда, ведь кроме слов, что они шайтаны, их посланцев мы не увидим, так как заказчик в здравии и, увы, жив и снова будет готовить очередную атаку, разве нет?" - написал пользователь под ником "azimisa683108" в Instagram.

"11 лет - это даже не юноша, а ребёнок, четвертый класс", - отметил "muslim_01.01".

Некоторые предположили, что гибель участников атаки объясняется нежеланием властей ловить их живыми и выяснять все обстоятельства. "Возле церкви тогда убили, почти дети были, сейчас убили детей, говоря боевики... неужели нельзя было их поймать? Нужно было так жестоко убивать? Никому не интересно, почему они так сделали? Никто не пытается даже узнать правду, а сразу расстреливают... значит, невыгодно их ловить живыми!" - написала "milana_87_87_".

Как информировал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в грозненском храме Архангела Михаила были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое полицейских, еще два сотрудника полиции и прихожанин были ранены. Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни: 18-летние братья Амир и Али Юнусовы и 19-летний Микаил Элисултанов, а также 18-летний житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который руководил атакой. Братья Юнусовы и Микаил Элисултанов не числились в базах данных республиканского МВД.

"Какой ужас! Какой ужас! Дети совершили ДТП... Дайте "Героя" тем, кто их расстрелял, пусть принесут домой и покажут своим детям и расскажут, за какой подвиг они получили. Это же все элементарно. Как можно верить в то, что они террористы?" - считает "_mausmikki".

На силовиков в Чечне напали пятеро подростков, самому взрослому из которых - 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, информировал источник в правоохранительных структурах. Возраст предполагаемых боевиков стал доказательством закономерности, обозначенной "Кавказским узлом" еще в 2017 году: в вооруженное подполье Чечни приходит все больше молодых людей. Все десять жертв конфликтов с правоохранителями в Грозном в декабре 2016 года предполагаемых боевиков были моложе 20 лет, следует из материала "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Однако часть пользователей соцсетей выступили в поддержку действий силовиков. "Меня удивило то, как сотрудники правоохранительных органов жертвовали собой, чтобы их [предполагаемых боевиков] остановить. Я думаю, что таким сотрудникам надо присвоить звании "Героя России", - написал "belhar0ev" в Instagram.

"Их [боевиков] надо уничтожать. Они наносят вред исламу, из-за них люди стали боятся мусульман", - считает "arturkochesoko".

При этом пользователи соцсетей не поверили, что отец старшего из участников нападения, 18-летнего Магомеда Мусаева, который был, как полагают силовики, организатором атаки, по своей воле на камеру проклял сына. "Бедолага дед скорбит и боится одновременно этих шакалов", - отметил пользователь "Beck Aziz" в Facebook.

На видео ЧГТРК "Грозный" отец Магомеда Мусаева в присутствии двоих силовиков находится на месте, где был убит его сын, и произносит речь на чеченском языке. Отец молодого человека в эфире телеканала "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора".

Отражение атаки боевиков может поднять рейтинг властей после смерти Темирханова

Пользователи соцсетей предположили, что нападение на силовиков связано со смертью Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова.

"Никакой это не ИГИЛ*, я считаю, а целенаправленная подрывная работа тех... которые считают Буданова героем. События декабря 2016-го [атака на Грозный], убийство Юсупа Темирханова, объявления о праздновании юбилея Романова не в Москве, а в Чечне, и сегодняшние [20 августа] события - это звенья одной цепи", - написал пользователь "laylaarsanova" в Instagram.

По данным суда, командир танкового полка Юрий Буданов 27 марта 2000 года захватил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, которую считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело. Имелись свидетельства того, что перед смертью девушка подверглась надругательству, однако позже следствие не стало рассматривать этот эпизод, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Юрия Буданова". На "Кавказском узле" также размещена биография Юрия Буданова.

Некоторые участники обсуждения считают, что атака выгодна властям для повышения своего рейтинга после смерти Темирханова. "Я думаю, это очередной отвлекающий маневр от другой серьёзной проблемы, как я понимаю, после смерти Юсупа у вас упал рейтинг перед народом, вот у вас хорошо получается поднять рейтинг, убивая детей", - написал "__kvasha__".

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Буданова, был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем прошли не только в Чечне, но и во многих городах за рубежом. В день похорон Темирханова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о его непричастности к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову, а опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей". Участники поминок за пределами России рассказали, что на траурных мероприятиях звучала резкая критика политики федерального центра и руководства Чечни. Как полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи, траурные мероприятия в память о Темирханове продемонстрировали единство чеченцев по отношению к действиям власти и нарушению прав человека в республике.

"Кавказским узлом" ведется хроника терактов, похищений и спецопераций в Чечне. На тематической странице "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказский узел" публикует новости о том, как на деятельность боевиков в Северном Кавказе влияет ИГ*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической, ее деятельность судом запрещена в России.