Жители Чечни раскритиковали решение Росгвардии отметить юбилей генерала Романова

19 августа 2018, 19:02

Территориальное управление Росгвардии в Чечне объявило о подготовке к торжествам, посвященным 70-летию бывшего командующего Внутренними войсками МВД России Анатолия Романова. Романов считается одним из руководителей спецоперации в селе Самашки в 1995 году, в результате которой убито более 100 местных жителей, поэтому подобные торжества выглядят кощунственно, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как информировал "Кавказский узел", 10 апреля 2008 года руководитель Комитета по защите прав вынужденных переселенцев, эксперт Московской Хельсинкской Федерации по Северному Кавказу Асламбек Апаев заявил, что одним из руководителей спецоперации в селе Самашки в 1995 году был генерал Романов, который действовал тогда под псевдонимом Антонов.

7-8 апреля 1995 года силами МВД России была проведена спецоперация по "зачистке" села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни, в ходе которой, помимо потерь со стороны силовиков и чеченских боевиков, было убито свыше 100 местных жителей. Это событие стало самым известным случаем массового убийства мирных граждан. Сам генерал Романов был тяжело ранен 6 октября 1995 года в результате теракта в Грозном, он выжил, но впал в кому. После этого покушения на Романова были возобновлены военные действия в Чечне, где велись переговоры о политическом разрешении кризиса, отмечается в справке "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Территориальное управление Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) в Чечне намерено провести в Грозном мероприятия, посвященные 70-летию генерала Анатолия Романова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского управления Росгвардии.

"Герой России генерал Анатолий Романов был командующим Внутренними войсками МВД России в самый сложный период. По случаю его 70-летия, которое будет отмечаться 27 сентября, в частях и соединениях ФСВНГ Северо-Кавказского округа войск Росгвардии пройдут торжественные мероприятия. В Грозном в честь генерала Романова 27 сентября состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие военнослужащие Росгвардии и члены их семей. Также в этот день в грозненском храме Михаила Архангела состоится торжественная литургия во здравие генерала", - сказал он.

Информация о проведении в Грозном торжеств в честь генерала Романова вызвала негативную оценку среди пользователей соцсетей в Чечне.

"27 сентября управление Росгвардии по Чечне организует мероприятия в честь 70-летия генерала Романова. В церкви Грозного состоится торжественная литургия во здравие генерала, в концертном зале «Вайнах» - праздничный концерт. Это тот самый Романов, что командовал зверствами в Самашках в 1995 году. Позор! Дожили" – написал один из пользователей мессенджера WhatsApp. Это сообщение появилось в двух группах WhatsApp - "Друзья спецназа", участниками которой являются девять человек, и "5Е класс", к которой присоединились 26 пользователей.

"Они бы еще траур по Буданову в Грозном провели", - отметил другой пользователь мессенджера. "Проведут. Не переживай", - ответил ему еще один участник группы. "Цхьан тейпан ма бу уьш [Они же одного тейпа]", - добавил четвертый.

По данным суда, командир танкового полка Юрий Буданов 27 марта 2000 года захватил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, которую считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело. Имелись свидетельства того, что перед смертью девушка подверглась надругательству, однако позже следствие не стало рассматривать этот эпизод, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Юрия Буданова". На "Кавказском узле" также размещена биография Юрия Буданова.

Спецоперация федеральных сил в Самашках, проводившаяся 7-8 апреля 1995 года, стала первой масштабной акцией военных, завершившейся массовой гибелью мирных граждан, рассказал "Кавказскому узлу" один из бывших представителей руководства Чечни.

"Это была самая настоящая карательная акция, и командовал тогда именно Романов, правда, под псевдонимом «Антонов». Тогда в Самашках были зверски убиты более 100 человек, практически все мужчины прошли через пытки в так называемом «фильтрационном лагере». Во вторую войну такие «зачистки» стали чем-то обыденным, но тогда это был первый страшный инцидент, когда военные целенаправленно уничтожали мирных жителей. Это была карательная акция, акция устрашения. То, что сейчас у нас собираются устраивать какие-то торжества по случаю дня рождения Романова, выглядит просто кощунственно", - считает он.

Житель села Самашки Шарип рассказал "Кавказскому узлу", что во время "зачистки" в Самашках были убиты двое его родственников.

За день до начала "зачистки" генерал Романов ("Антонов") выдвинул руководителям села Самашки ультиматум: сдать к утру 7 апреля 1995 года 264 автомата, два пулемета и одну БМП, а также пропустить части внутренних войск в село. Старейшины и администрация села отрицали наличие такого количества оружия у жителей, говорится в докладе ПЦ "Мемориал" "Всеми имеющимися средствами...", изданном в 1995 году. Обстрел окрестностей села начался задолго до истечения срока ультиматума, в ночь с 6 на 7 апреля. Утром 7 апреля район села Самашки подвергся бомбардировке, были ранены несколько человек. Днем, когда жители пытались покинуть Самашки, был начат обстрел села из минометов. К вечеру федеральные СМИ распространили со ссылкой на российские военные источники ложную информацию о расстреле чеченскими боевиками старейшин села. В северной части села "зачистка" была начата еще вечером 7 апреля, вскоре после входа туда войск, хотя основная ее часть началась утром 8 апреля. Впоследствии Романов охарактеризовал "зачистку" в Самашках как "первую в истории полностью самостоятельную войсковую операцию войск МВД".

"У меня тогда там погибли дядя и двоюродный брат. Людей убивали просто так, ради забавы, сжигали дома, уносили ценные вещи. Все это прекрасно знают, есть и фото, и видео. Трупы родных люди хоронили во дворах и огородах. Военные никому не давали ни входить в село, ни выходить оттуда. Тогда была правозащитница Зайнап Гашаева, которая смогла одной из первых пробраться в село вместе с журналистами, и рассказать миру о том, что здесь случилось. Еще говорили, что командовал этой «операцией» некий генерал Антонов, который, как потом выяснилось, на самом деле был генералом Романовым", - сказал Шарип.

Житель Чечни Умар также высказался против празднования юбилея Романова в столице республики. "Кому пришло в голову отмечать юбилей генерала Романова в Грозном? Разве тот, кто отдавал такое указание или приказ, не знает, как к этому генералу относятся в Чечне? И самое для меня странное, так это то, что молчит наша власть, которая по поводу и без повода любит говорить на тему прошедших войн. Два дня в новостях руководство обсуждает и осуждает похороны Юсупа Темерханова, которого в Чечне и на всем Кавказе чествовали как народного героя, а вот о том, что у нас будут праздновать день рождения генерала Романова, никто даже не заикнулся. Сам узнал об этом только, когда получил рассылку в WhatsApp. Это просто уму непостижимо", - заявил он.

Юсуп Темирханов, осужденный за убийства полковника Буданова, был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. В день похорон Темирханова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о его непричастности к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову, а опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей".

"Теперь попробуйте связать совсем недавнюю смерть Юсупа Темирханова и реакцию на него чеченского народа. Реакцию на эту реакцию всех российских СМИ. И теперешний прогиб властей 95 региона, без которой никто о "юбилее" овоща и тем более его громком праздновании и не вспомнил бы", - написал в Facebook Zelamha Dishni.

"Смешно. Этот цирк они устраивают как ответку за маштабные общекавказские похороны нашего брата Юсуфа. За то, как мы проводили в последний путь шахида, отомстившего за честь чеченской девушки", - написал пользователь соцсети "ВКонтакте" Тамерлан Оздоев.

"А когда там у Шаманова юбилей?" - поинтересовался пользователь соцсети Facebook Abdurakhmani Tumso. "Зачем ограничиваться Шамановым. Столько прекрасных людей еще. Булгаков, Казанцев, Трошев (российские генералы, командовавшие во время первой и второй военных кампаний в Чечне. - Прим. "Кавказского узла"), если с вышестоящих начать. Путиным уже проспект назвали", - ответила ему Evgenia Kaminskaya. "Ермолова не забудьте", - добавил Alaudin Gordanov.

"Проверка на лояльность, скоро будем дни рождения Ермолова праздновать. Удивляюсь, как до сих пор памятник ему не возвели", - отметил на странице "Кавказ.Реалии" в Facebook Aslanbek Baysultanov.

Генерал Алексей Петрович Ермолов был главнокомандующим на первом этапе Кавказской войны. Восприятие Ермолова жителями кавказских республик большинстве своем резко отрицательное. Его называют "кровавым генералом", палачом, карателем, и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

"Ну что ж, ломают чеченцев! Для полного счастья не хватает памятника Буданову на центральной площади Грозного", - написал на той же странице Elchin Aliyev.