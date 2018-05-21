Сотрудники полиции возле церкви Архангела Михаила в Грозном. 19 мая 2018 г. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

21 мая 2018, 13:22

Убитый в Грозном полицейский похоронен на родине

Владимир Горсков, который был командирован в Чечню и вместе с сослуживцем Кайратом Рахметовым погиб при атаке боевиков на церковь, сегодня похоронен в Саратовской области. Уроженцы Чечни, напавшие на храм, не числились в базе данных силовиков, сообщил представитель МВД.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном были убиты, по данным следствия, четверо боевиков, а также прихожанин и двое полицейских - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, которые были командированы в Чечню из Саратовской области. Еще два сотрудника полиции и прихожанин получили ранения. Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни, 18-летние братья Амир и Али Юнусовы и 19-летний Микаил Элисултанов, а также 18-летний житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который, как считают силовики, руководил атакой.

Ответственность за теракт взяло на себя кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Согласно подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе и третьим нападением на религиозные объекты в СКФО в 2018 году.

Старший сержант полиции Владимир Горсков сегодня утром был похоронен на родине, в Красноармейском районе Саратовской области, сообщил глава района Алексей Петаев.

По словам главы района, старшего сержанта Кайрата Рахметова решено похоронить завтра, 22 мая, в его родном селе Пригорки, пишет ИА "Версия-Саратов".

По данным сотрудника пресс-службы МВД России, 29-летний Горсков родился в селе Нижняя Банновка и в 2010 году пришел в органы внутренних дел после службы в ракетных войсках, сообщил 20 мая "Московский комсомолец".

31-летний Кайрат Рахметов служил во внутренней охране ИВС отделения полиции № 2 МО МВД России «Пугачевский» Саратовской области. У него остались жена и семилетняя дочь, уточнило издание.

Участники нападения не числились в базах данных силовиков

Убитые силовиками братья Амир и Али Юнусовы были студентами 3-го курса медколледжа в Грозном, где учились на фармацевтов, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" знакомая этой семьи.

До 19 мая молодые люди не попадали в поле зрения правоохранительных органов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "По базам данных как приверженцы радикализма они не проходили, ранее к ответственности не привлекались", - подчеркнул он.

По некоторым данным, Ахмед Цечоев входил в "малгобекский джамаат", лидер которого, Артур Гетагажев, присягнувший ИГ*, был убит в мае 2014 года во время спецоперации в ингушском селе Сагопши, сообщил ранее "Коммерсант".

Напомним, что, по словам очевидцев, во время молитвы верующие услышали стрельбу во дворе и крики: "Аллаху акбар". Верующие закрылись в храме и около 40 минут сдерживали натиск, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Следком раскрыл подробности обстрела полицейского в Грозном", "Уроженец Чечни назван исполнителем теракта в Париже", "Уроженец Дагестана осужден по делу о подготовке теракта".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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