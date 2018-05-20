Нападение на храм в Грозном стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе

20 мая 2018, 20:14

Попытка захвата прихожан чеченского храма по своему почерку напомнила действия запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", показал подготовленный "Кавказским узлом" после атаки в Грозном анализ подобных инцидентов с 2015 года. Данный вывод сегодня подтвердило само ИГ*, в 20-й раз взяв на себя ответственность за нападения на Северном Кавказе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня кавказское отделение "Исламского государства"* взяло на себя ответственность за попытку захвата прихожан в грозненском храме 19 мая, в результате которой погибли семь человек.

"Кавказский узел" указывал на возможную причастность боевиков "ИГ"* к инциденту в Грозном еще до заявления террористической организации, основываясь на анализе предыдущих атак "Исламского государства" в регионах СКФО. При этом нападение на храм в Грозном стало третьей атакой на религиозные объекты на Северном Кавказе в этом году, все случаи записали на свой счет боевики ИГ*.

До нападения на грозненский храм террористическая организация с 2015 года трижды брала на себя ответственность за атаки в Чечне. Всего же с 2015 года ИГ* заявило о причастности к 20 нападениям боевиков на Северном Кавказе, включая инцидент в чеченской столице 19 мая.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".



* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.