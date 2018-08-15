МЧС отчиталось об уменьшении очередей на границе России и Грузии

15 августа 2018, 12:48

Время ожидания проезда через контрольно-пропускной пункт на Военно-Грузинской дороге сократилось до шести часов, проинформировало сегодня МЧС. Туристы пожаловались на долгие ожидания на нейтральной полосе.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа МЧС сообщило, что время ожидания на границе между Россией и Грузией составляет четыре часа, хотя туристы пожаловались на девятичасовые очереди. 14 августа ведомство проинформировало о десятичасовом ожидании, тогда как автомобилисты заявили, что им приходится ждать в очередях 13 часов.

Туристы потребовали уволить таможенников из-за очередей в Верхнем Ларсе. Петиция с этим требованием, размещенная на сайте "Петиция президенту" 30 июля, сегодня к 11.00 мск собрала 2601 подпись с 39 голосами против.

Сегодня к 7:00 мск время ожидания через пункт пропуска на Военно-Грузинской дороге составляет более шести часов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Пользователи соцсетей пожаловались на то, что больше всего приходится ждать проезда на нейтральной полосе между странами.

"В ночь с 7 на 8 августа прибыли. Пробка начиналась с Нижнего Ларса в сторону Грузии. Медленное движение, и вот утром уже виднелось КПП. Но до него надо было еще доехать. В итоге (после прохождения КПП) самое неприятное было впереди - это проехать нейтралку, на которую тоже ушло несколько часов... Видя пробку в сторону России, были готовы к такому и обратно. Но тут все было иначе. КПП Грузии - 1 час, потому что несколько автобусов и много людей", - написала сегодня Лариса Манучарова в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте".

"6 часов 30 минут, и мы - на российском КПП", - прокомментировал сегодня ситуацию Ильдар Бикмуллин.

При этом пользователь Евгений Плешков сообщил сегодня о девятичасовом ожидании. "Просто сезон и много людей, а с таким наплывом именно российская таможня не справляется, еще на нейтральной наглые лезут, и пробки создают часа на три-четыре", - написал Рома Лучник.

"Наш "рекорд" - 16 часов перед российской таможней... 31.07.2018, и 9 часов Грузия-Россия 7.08.2018... Повторяю, это время стояния перед российской таможней, грузинская - по 15-30 минут", - написал 14 августа пользователь соцсети Василий Теркин.

Напомним, чуть больше года назад на КПП "Верхний Ларс" также наблюдались большие очереди. Так, 7 августа 2017 года в многочасовой пробке на границе с российской стороны оказались более 800 машин. Водители предположили, что пробка образовалась из-за того, что "слабо работает" российский пункт пропуска. Начальник КПП "Верхний Ларс" Абди Магомедов тогда пояснил, что число пересекающих границу втрое превысило пропускную способность КПП. На "Кавказском узле" опубликован видеорепортаж о ситуации на границе.

Ценные советы автомобилистам, в том числе о том, как не попасть в пробку на границе, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказский узел" подготовил справку о Военно-Грузинской дороге.