КПП "Верхний Ларс". Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

13 августа 2018, 22:53

Туристы потребовали уволить таможенников из-за очередей в Верхнем Ларсе

Многочасовые очереди на границе России и Грузии созданы искусственно, ответственные за это российские таможенники должны быть уволены, заявил автор электронной петиции, которую подписали более 2400 человек.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа МЧС сообщило, что время ожидания на границе между Россией и Грузией составляет четыре часа, хотя туристы пожаловались на девятичасовые очереди. 10 августа ведомство  проинформировало уже о десятичасовом ожидании. Сегодня в очереди приходится стоять более десяти часов, отчитались спасатели. По словам туристов, они ждут в очередях по 13 часов.

Скриншот петиции. https://петиция-президенту.рф/очереди-на-границе-россия-грузия/"На грузинской стороне тратишь 30-40 минут, а на российском КПП - 10 часов. Долой создание искусственной очереди!!! Если наши специалисты не справляются с такой работой — долой таких специалистов!!! Мы люди, у которых есть желание отдыхать в Грузии и Армении. Мы люди, у которых есть родственники в Грузии и Армении. Мы не хотим часами ждать проезда российской границы. Дайте нам дорогу!!!" - говорится в петиции, размещенной на сайте "Петиция президенту" 30 июля.

По состоянию на 22.53 мск 13 августа, ее подписали 2426 человек. Еще 36 человек проголосовали против.

Ценные советы автомобилистам, в том числе о том, как не попасть в пробку на границе, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказский узел" подготовил справку о Военно-Грузинской дороге.

Примечание:

"Дорожники приступили к реконструкции подъезда к "Верхнему Ларсу", "Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями", "Фермеры Армении требуют пропустить яблоки через российскую таможню".

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