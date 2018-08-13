КПП "Верхний Ларс". Фото http://15.mchs.gov.ru/upload/site40/iblock/c27/c276bdf30f911799cd3057e9f3ef7f58.jpg

13 августа 2018, 11:21

Туристы рассказали о 13-часовых очередях на границе России и Грузии

Время ожидания проезда через КПП "Верхний Ларс" превышает 10 часов, отчиталось сегодня управление МЧС по Северной Осетии. Оценки туристов в соцсетях превосходят официальное оценки проблемы на границе России и Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа МЧС сообщило о 10-часовых очередях на КПП "Верхний Ларс". Автомобилисты пожаловались в соцсетях, что вынуждены часами стоять на нейтральной территории между Россией и Грузией.

8 августа МЧС сообщило, что время ожидания на границе между Россией и Грузией составляет четыре часа. Однако туристы констатировали в соцсетях, что на проезд через границу уходит до девяти часов.

По состоянию на 07.00 мск Военно-Грузинская дорога работает в штатном режиме, однако время ожидания проезда через КПП составляет более 10 часов, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Очередь на границе достигает 13 часов, сообщили пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице сообщества "Ситуация на КПП "Верхний Ларс".

"Приехали вчера в очередь со стороны России в 16-30. Через ровно 11 часов вышли с грузинской стороны. На нейтралке в Россию огромная очередь, но со стороны России дела еще хуже", - написал сегодня Михаил Дрынкин.

"Просто жесть. Пошел 13-й час. Границы не видно", - ответил сегодня пользователь Denis Golenko в ответ на вопрос о том, какова ситуация на выезде из Грузии в Россию.

"С 10 ночи стояли, сегодня к 10 утра подъезжаем к КПП. Из Россию в Грузию", - написала Полина Чтаева.

Ценные советы автомобилистам, в том числе о том, как не попасть в пробку на границе, собраны "Кавказским узлом" в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

Примечание:

"Масштабный затор на границе России и Грузии вырос в размерах", "Туристы томятся в многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Водители пожаловались на километровые пробки на границе России и Грузии".

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