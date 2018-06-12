Жители Чечни раскритиковали власти за проведение массовых ифтаров

12 июня 2018, 08:01

В чеченской столице 11 июня состоялся ифтар, организованный республиканским руководством. В нем, по официальным данным, приняли участие порядка 20 тысяч человек. Часть местных жителей сочли подобные мероприятия самопиаром власти.

Как писал "Кавказский узел", пост в честь месяца Рамадан в Чечне, как и в Дагестане, начался в этом году 17 мая. В этом вопросе муфтияты республики разошлись с Советом муфтиев России, объявившим началом Рамадана 16 мая. Дата завершения Рамадана и празднования Уразы-байрама в Чечне пока не определена, но власти республики уже объявили нерабочими дни с 15 по 18 июня.

Рамадан (Рамазан) так назван в честь девятого месяца мусульманского календаря. В этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр). В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы статьи о Рамадане и Ураза-байраме.

Массовый ифтар (обряд разговения, вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамадан) в Грозном был организован региональным общественным фондом имени Ахмата-хаджи Кадырова и приурочен к священной ночи Ляйлятуль-кадр (Ночь предопределения) которая приходится на 27-й день месяца поста, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в муфтияте Чечни.

На площади перед мечетью "Сердце Чечни" были установлены шатры, в которых были накрыты столы для тысяч человек. Проведению ифтара, который начался около восьми часов вечера после вечернего намаза не помешал даже сильный дождь. Перед началом акции разговения мюриды различных вирдов (течений) устроили религиозные обряды зикр и мавлид.

Порядка 20 тысяч человек собрал республиканский ифтар в Грозном, сообщил советник главы Чечни Амруди Эдельгириев, который занимался организацией ифтара. "Региональный общественный фонд имени А.Х.Кадырова организовал ифтар для 20 тысяч человек. В меню плов, сделанный поварами, которые специально приехали из Узбекистана", - рассказал Амруди Эдельгириев, слова которого приводит ТАСС.

Среди тех, кто принимал участие в массовом разговении, были не только жители Чечни, но также гости из Ингушетии, Дагестана и Татарстана. На коллективном ифтаре оказались и приехавшие в Грозный болельщики сборной Египта. "Я из Иордании, а мои друзья из Египта. Приехали в надежде попасть на тренировку египетской сборной, но она оказалась закрытой. Зато мы попали на такой ифтар и разделили его со всеми чеченцами", - рассказал, в частности, Абдулла Хважиев, слова которого также приводит агентство.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Мероприятие проходило при усиленных мерах безопасности. На территорию проведения ифтара верующие могли пройти только после прохождения рамок металлодетекторов и личного досмотра. Полиция перекрыла часть проспекта Путина в районе столичного ГУМа, проспекта Исаева и территории вокруг мечети "Сердце Чечни", передает корреспондент "Кавказского узла".

Большинство участников массового разговения прибыли в центр города на своих машинах. Прилегающие к площади перед мэрией Грозного улицы Чернышевского, Лорсанова и дворы многоквартирных домов были заставлены десятками автомобилей. Вместе с тем часть участников разговения подвозили к площади на автобусах и микроавтобусах "Газель". Корреспондент "Кавказского узла" наблюдал, как автобус марки ПАЗ высадил людей в районе здания городской мэрии, а пассажиры трех "Газелей" сошли в районе улицы Розы Люксембург и пешком прошли на площадь перед мэрией.

Указание организовать участие людей в массовом ифтаре было получено на прошлой неделе, и 8 июня во время проведения общего пятничного намаза в мечетях республики верующих призывали принять участие в предстоящем массовом ифтаре в Грозном.

"Всем туркхам (главам общины мюридов) и имамам еще неделю назад было дано указание оповестить мюридов о предстоящем в понедельник ифтаре в Грозном, и организовать явку людей на акцию", - заявил имам одной из грозненских мечетей Муса.

Он отметил, что ночь Ляйлятуль-кадр верующим желательно проводить в мечетях за чтением Корана, совершением мавлидов, зикров и обращениями к Всевышнему. "Эта ночь лучше тысячи других ночей, проведенных мусульманином в поклонении Аллаху, и именно в эту ночь Всевышний отвечает на мольбы своих рабов", - подчеркнул имам.

Проведение властями различных масштабных акций в священный для мусульман месяц Рамадан вызывает неприятие у части верующих.

"Мой дед был очень набожным человеком, знал Коран, и он говорил, что истинный верующий не будет выставлять напоказ свое благочестие, что левая рука не должна знать, что в качестве милостыни подает правая", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ислам. При этом он отметил, что "накормить постящегося в Рамадан, оказать помощь нуждающемуся - это благие дела".

"Мы установили правило, что каждый вечер ходим на ифтар к кому-то из наших мюридов. Наш туркх накануне предупредил, что 11 июня надо будет быть на общем ифтаре, который пройдет у мечети "Сердце Чечни". Надо было, чтобы как можно больше людей пришли на это мероприятие, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Хумид. - У друга есть свой микроавтобус, мы всей группой отправились на ифтар, а ночь договорились провести в мечети за чтением молитв".

"Наша власть просто превратила религию в элемент дешевой рекламы. Очередной грандиозный ифтар - это пиар чистой воды", - высказал свое мнение житель Грозненского района Умар.

Напомним, в 2017 году в организованном властями Чечни массовом ифтаре в Грозном приняли участие пять тысяч человек, а годом ранее – более 30 тысяч верующих из Чечни и соседних регионов. Тогда также властей республики заявляли, что массовые ифтары организованы на средства фонда имени Ахмата Кадырова.