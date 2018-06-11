Фильм режиссера из Нальчика вызвал споры критиков на "Кинотавре"

11 июня 2018, 19:46

Фильм на кабардинском языке "Глубокие реки" от режиссера из Нальчика Владимира Битокова получил приз фестиваля "Кинотавр" за лучший дебют и полярные оценки критиков. Жители Кабардино-Балкарии могут дать строгие оценки этой картине, предположил режиссер.

Как сообщал "Кавказский узел", 29-й кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи со 2 по 10 июня, за эти дни было показано 52 премьеры. Главный приз фестиваля получила лента уроженки Краснодара Наталии Мещаниновой "Сердце мира".

Приз за лучший дебют жюри "Кинотавра" разделило между картинами "Глубокие реки" от режиссера из Кабардино-Балкарии Владимира Битокова и "Кислота" Александра Горчилина, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Владимир Битоков - выпускник мастерской режиссеров кино и телевидения Александра Сокурова, открытой в Кабардино-Балкарском государственном университете, уроженец и житель Нальчика. "Глубокие реки" – его первый полнометражный фильм. Картина демонстрировалась с русскими субтитрами.

Сообщение о том, что фильм Битокова получил приз "Кинотавра" поступило сегодня на SMS-сервис "Кавказского Узла". "Фильм ученика Сокурова Владимира Битокова получил приз Кинотавра "За лучший дебют". Фильм снят на кабардинском языке", - говорится в сообщении.

Главный приз конкурса короткого метра получил фильм "Календарь" Игоря Поплаухина, ученика уроженца Тбилиси, худрука Московской школы нового кино Дмитрия Мамулии. Фильм рассказывает о женщине, которая втайне от своей семьи посещает колонии и тюрьмы. По словам автора картины, фильм отчасти посвящен существующему в России социальному феномену - прослойке женщин, которые знакомятся по переписке с мужчинами-заключенными и приезжают к ним в колонии.

"У человека все есть – и семья, и все нормально, нельзя сказать, что эта женщина неблагополучная. И все равно внутри нее есть какое-то беспокойство, какой-то дискомфорт, который не дает ей нормально жить, который гонит ее в поисках свободы, как ни парадоксально, в места лишения свободы. Наверное, каждый человек чувствовал, что ему хочется улететь от всех. Это фильм о женщине, которой хочется улететь. Собственно, что она, в метафорическом смысле, и делает в самом конце", - рассказал Игорь Поплаухин корреспонденту "Кавказского узла".

Лучшим режиссером был назван Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". Приз за лучший сценарий к фильму "История одного назначения" получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский. Фильм "Подбросы" Ивана И. Твердовского получил награды за лучшую операторскую работу и лучшую женскую роль, исполненную актрисой Анной Слю.

Автор "Глубоких рек" готов к критике фильма в Кабардино-Балкарии

Фильм "Глубокие реки"Владимира Битокова впервые показали на "Кинотавре" в конкурсе "Дебют" 6 июня. Фильм не вызвал большого ажиотажа среди зрителей фестиваля, на показе картины в зале была занята половина мест. Фильм снят некоммерческим фондом поддержки кинематографа "Пример Интонации" Александра Сокурова при финансовой поддержке министерства культуры.

"Для меня это было принципиально важно - сделать фильм на национальном языке, и мне было интересно, как воспримут зрители этот язык. Мы не стали его переводить, пустили субтитры, несмотря на все сложности, с этим связанные", - рассказал Владимир Битоков корреспонденту "Кавказского узла".

Фильм "Глубокие реки" рассказывает историю одной семьи, живущей в горах отдельно от поселка и зарабатывающей на жизнь рубкой леса. В центре фильма – конфликт трех братьев и их взаимоотношения с отцом.

"Это общечеловеческая история, конфликт братьев, со времен Библии это неисчерпаемый повод для сюжетов. Конфликт основан на разнице характеров этих двух братьев. Европейское, российское общество более терпимо к разным характерам, а кавказское общество в первую очередь очень консервативно и менее терпимо - поэтому слабый брат автоматически признается слабаком по жизни, никто не старается понять его и его позицию, просто вешают ярлык и осуждают", - рассказал Владимир Битоков.

По сюжету фильма младший из братьев живет отдельно от семьи в городе. "Видно, что в этой семье с ним никто не разговаривал, у них вообще нет привычки друг с другом говорить. И в кавказском обществе это частая история - когда нет взаимопонимания и бесед друг с другом о внутренних переживаниях", - считает автор картины.

Герои картины не имеют, по словам режиссера, реальных прототипов - это придуманные персонажи, которые ведут себя согласно придуманной реальности. "Люди почему-то очень ждут, что это этнографический фильм о том, как живут люди в Кабардино-Балкарии, но он не имеет никакого отношения к жизнеописанию кабардинцев или балкарцев. Это мой взгляд на одну выдуманную историю. Я посчитал нужным сделать его на кабардинском языке. Это совершенно не значит, что я ставлю диагноз кабардинскому обществу, это мой вымысел. Говорю об этом, чтобы фильм не воспринимали как этнографическую оценку нашему народу", - отметил Битоков.

Режиссер отметил, что взаимоотношения семьи лесорубов с жителями поселка в его фильме могут служить проекцией взаимоотношений Кабардино-Балкарии с остальной Россией. "Есть достаточно агрессивно настроенная среда, и есть маленькая республика. Поэтому мне важно было отдельно семью поселить. То есть, на мой взгляд, сейчас мы не вместе", - считает Владимир Битоков.

В создании ленты Владимиру Битокову помогал другой ученик Александра Сокурова из Нальчика - Кантемир Балагов, чей фильм "Теснота" получил приз за лучший дебют на "Кинотавре" в 2017 году. Битоков отмечает, что хотел бы показать свой фильм в Кабардино-Балкарии, но опасается, что зрители расценят картину как критику жизни в республике.

Внимание к фильму "Теснота" еще до начала проката в 2017 году привлекло заявление Кантемира Балагова о том, что он запрещает показывать свою картину в Нальчике. Фильм, тем не менее, был показан в Нальчике, причем первые показы не вызвали ажиотажа зрителей. Кроме того, адыги раскритиковали заявление режиссера Кантемира Балагова о том, что он не считает себя кабардинцем, хотя и является представителем этой национальности. На "Кавказском узле" опубликована биография Кантемира Балагова.

"Я морально готов к этому, хотя понимаю, что это будет самый суровый зритель из всех, которых можно представить. Я готов слушать их критику. Кантемир Балагов получил в свое время дозу негатива от республики, и это не очень хорошо, на мой взгляд. Самые злые критики – самые близкие люди. Поэтому, естественно, я жду колоссальное количество критики", - признался Владимир Битоков.

Международная премьера фильма состоится в начале июля на фестивале в Карловых Варах (Чехия), о будущем картины в прокате пока ничего не известно.

Критики полярно оценили фильм Битокова

Фильм Битокова имеет достоинства, но большим недостатком картины стали условность и схематичность персонажей, считает кинокритик Антон Долин.

"Фильм очень неровный, он удался и не удался. Большая ошибка режиссера в том, что он не пригласил сценариста со стороны. В [фильме] нет психологической драмы, потому что персонажи очень условны, очень схематичны, не вызывающие никакой эмпатии, невнятные. Попытка рассказать историю есть, и эта попытка не удалась, но режиссер обладает, безусловно, видением, имеет свой достаточно индивидуальный, интересный визуальный стиль. Если режиссер сделает работу над ошибками, перспективы стать очень интересным самобытным режиссером у него, безусловно, есть", - сказал Антон Долин корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен высказал претензии к достоверности фактуры и сценарию картины Битокова.

"Сценарий мне не понравился, ничего неожиданного с [героями фильма] не происходит. Совершенно непонятен образ младшего брата, и я не поверил в такие отношения внутри очень маленькой деревни - это не очень убедительно, с моей точки зрения. Фильм гораздо более интересен для женщин, поскольку там показаны такие первобытные мужчины. Режиссер перспективный - он сильный, умеет держать кадр", - заявил Матизен корреспонденту "Кавказского узла".

Профессор славистики Университета Питтсбурга в США Нэнси Конди сочла картину "Глубокие реки" очень удачной, отметив, в том числе личности персонажей.

"Мой личный выбор внутри самой себя – это "Глубокие реки". Я получила огромное удовольствие, очень интересно было смотреть. И структура мне очень понравилась, и фактура, и личности этих четырех героев. Очень хороший сценарий, операторская и актерская работа, полное удовольствие. Этот фильм мы покажем нашим студентам в Университете Питтсбурга", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал о других учениках Александра Сокурова из Кабардино-Балкарии. Так, в 2016 году Марьям Махиева получила награды за лучшую режиссерскую работу и лучший дебют на международном кинофестивале "Мир знаний" за свой фильм "Нейтрино и Андыртау", а в 2017 году зрители назвали картину Киры Коваленко "Софичка" одним из лучших фильмов на абхазском языке.

Кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров является лауреатом двух премий "Ника", трижды лауреатом премии ТЭФИ, лауреатом фестивалей "Кинотавр". По решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова внесено в список ста лучших режиссеров мира, сообщается на официальном сайте режиссера. В 2016 году Сокуров был награжден орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарией".



Участники "Кинотавра" выступили в поддержку Сенцова



В течение всей церемонии закрытия и вручения наград фестиваля 10 июня со сцены Зимнего театра в Сочи звучали требования спасти украинского режиссера Олега Сенцова и освободить фигурантов дела "Седьмой студии" - режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего генерального продюсера студии Алексея Малобродского, бывшего гендиректора Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум.

С единой речью выступили председатели жюри основного конкурса и конкурса дебютов кинокритик Андрей Плахов и режиссер Алексей Попогребский.

"Мы не можем в эти дни каждый день, каждый час не думать о судьбе наших коллег Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова. Кирилл Серебренников уже год под домашним арестом, за это время скончалась его мать, а его отец тяжело болен. Олег Сенцов приговорен к двадцати годам, - поймите, двадцать лет заключения! - и уже четыре года в неволе", - сказал Алексей Попогребский со сцены Зимнего театра, напомнив, что следствием длительной голодовки Сенцова может стать его смерть.

14 мая осужденный в Ростове-на-Дону Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. По делу Сенцова осужден также эколог Александр Кольченко, который, как и кинорежиссер, свою вину не признал. ПЦ "Мемориал" назвал их политзаключенными. Сейчас Олег Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Режиссер получает поддерживающую терапию, ему делают внутривенные инъекции.

"Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. Мы ратуем за освобождение Кирилла Серебренникова. В случае Олега Сенцова мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными и непоследовательными, организации российского-украинского обмена заложниками необъявленной войны", - продолжил Андрей Плахов.

При вручении наград в поддержку Сенцова и Серебренникова со сцены Зимнего театра выступили также кинокритик Виктор Матизен, режиссер Авдотья Смирнова, актер и режиссер Александр Горчилин, композитор Игорь Вдовин, режиссеры Владимир Битоков и Григорий Константинопольский. Каждое выступление в защиту Серебренникова и Сенцова зал встречал громкими аплодисментами.

"Я бы перестал себя уважать, если бы не сказал, что сегодня заканчивается двадцать восьмой день голодовки нашего коллеги Олега Сенцова. Не говорить об этом так же трудно, как говорить", - сказал Виктор Матизен.

Письмо украинского режиссера прочитал со сцены на закрытии фестиваля кинопродюсер Евгений Гиндилис. По мнению ряда участников, церемонию закрытия "Кинотавра" фактически посвятили Сенцову, сообщило сегодня "Эхо Москвы".

"Я хотел бы поддержать наших товарищей, которые сейчас находятся в беде, Кирилла, Апфельбаум, Итина, Малобродского, Сенцова. Все, от кого это зависит, я вас умоляю, отпустите их. Как сказала Авдотья [Смирнова], милосердие выше закона", - сказал Григорий Константинопольский.

За день до церемонии закрытия, 9 июня, режиссер Наталия Мещанинова, получившая главный приз фестиваля за свою картину "Сердце мира", также поддержала Олега Сенцова.

"Мы хотели сказать слова поддержки нашему коллеге, нашему товарищу Олегу Сенцову, который сейчас находится в невероятной беде, и обратиться к тем людям, которых мы не знаем, но в руках которых находится судьба Олега. Пожалуйста, будьте человечными", - сказала Мещанинова.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

После церемонии вручения призов "Кинотавра" был показан фильм "Дело Собчака" режиссера Веры Кричевской. Перед показом картины Кричевская процитировала строки из письма Сенцова, выйдя на сцену Зимнего театра в футболке с надписью: "SaveOlegSentsov". С речью в поддержку Серебренникова и Сенцова выступила также автор идеи и сценарист фильма Ксения Собчак.

"Мы сейчас все видели прекрасную церемонию закрытия, я думаю, что ее уже, конечно, никогда не покажут ни на каком федеральном канале. Здесь прозвучало, я посчитала, девять политических заявлений", - отметила Собчак в своем выступлении.

Жители Сочи пожаловались на проблемы с транспортом после посещения кинопоказов

Фестиваль "Кинотавр" организован как смотр российского кино для профессиональной публики – режиссеров, критиков, деятелей киноиндустрии, поэтому билеты на его показы не продаются, а неаккредитованная публика может попасть в зал только по пригласительным билетам, отметили в дирекции фестиваля.

Для обычных зрителей в рамках фестиваля каждый день проходила программа "Кино на площади", в нее вошли лидеры российского проката прошлого года. На фасаде Зимнего театра был смонтирован большой экран и звуковое оборудование, а на площади перед театром - 2000 сидений, однако этих мест всем желающим не хватало. Вход на фильмы был свободным, показы начинались в 22.00 и в полночь.

На время проведения "Кинотавра" в Сочи увеличили время работы общественного транспорта, однако жители Сочи пожаловались, что автобусы ходили только по наиболее популярным маршрутам.

"Непонятно, почему ходят маршрутки только по трем – максимум четырем маршрутам. А остальным как быть? Например, на КСМ уехать невозможно", - пожаловалась жительница Сочи, не назвавшая своего имени корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Сочи Ирина пришла 10 июня на показ фильма "Тренер" Данилы Козловского, но вынуждена была покинуть территорию показа через полчаса.

"Мы уже ходили на фильм "Лед", сели нормально, досмотрели фильм до конца. Сегодня закрытие "Кинотавра", людей очень много, мест не хватило. А стоять два с половиной часа мы не сможем, пришлось уйти", - отметила Ирина.