11 июня 2018, 02:34

Гран-при "Кинотавра" получил фильм уроженки Краснодара Наталии Мещаниновой

В Сочи состоялась торжественная церемония закрытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр». Главный приз фестиваля получила лента Наталии Мещаниновой «Сердце мира».

Как сообщал "Кавказский узел", 29-й кинофестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи 2 июня. 

Получившая главный приз фестиваля картина рассказывает про ветеринара, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Исполнитель главной роли в фильме Степан Девонин получил приз за лучшую мужскую роль. Фильм также получил Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков, говорится на сайте кинофорума.

Режиссер "Сердца мира" Наталья Мещанинова родилась 17 февраля 1982 года в Краснодаре. В 2005 году окончила Кубанский Государственный университет культуры и искусств (специальность – «кино и ТВ режиссура»), информирует издание "киногид".

На церемонию закрытия пришло около двух тысяч человек, информирует "Юга.ру". 

Фестиваль закрылся внеконкурсным фильмом Веры Кричевской "Дело Собчака". Фильм представила дочь Анатолия Собчака Ксения Собчак. "Мне кажется, это очень символично, что фестиваль открывался фильмом Кирилла Серебренникова "Лето" и закрывается фильмом "Дело Собчака". Первый фильм о надеждах 90-х, а второй о том, чем они закончились", - сказала Собчак, слова которой приводит РИА "Новости".

Всего на "Кинотавре" было показано 52 премьеры, информирует ТАСС.

"Кавказский узел" также сообщал, что участники фестиваля выразили поддержку Кириллу Серебренникову и Олегу Сенцову, надев майки с их фотографиями. Кинокритики, актеры и режиссеры потребовали остановить репрессии против деятелей искусства. 

Примечание:

"Ростовские власти объяснили суду отказ согласовать акцию в поддержку Сенцова", "Суд отпустил Серебренникова в Ростов-на-Дону", "Фильмы Балагова и Гигинеишвили отмечены призами "Кинотавра".

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