На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

09 июня 2018, 12:53

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 3 по 9 июня нарушили перемирие, сделав около двух тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 27 мая по 2 июня Нагорный Карабах зафиксировал 200 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, в ночь на 8 июня при обстреле с азербайджанской стороны получил ранение солдат Армии обороны Геворг Хачатрян. Днем 8 июня наблюдатели миссии ОБСЕ провели мониторинг на линии соприкосновения войск, но никаких нарушений не зафиксировали.

За минувшую неделю Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня 200 раз, применив стрелковое оружие разного типа, заявило сегодня на своем сайте военное ведомство Нагорного Карабаха.

Боевые соединения Армии обороны "в случае необходимости предпринимают соответствующие действия", со ссылкой на Минобороны сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 12.53 мск 9 июня министерство обороны Ахзербайджана не разместило на своем сайте комментариев к этому заявлению. Однако Минобороны Азербайджана регулярно сообщает об обстрелах своих позиций с армянской стороны. Только за минувшие сутки ведомство насчитало 90 таких случаев.

2-5 апреля 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии. Однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух следующих лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 95 обстрелов в зоне конфликта за сутки", "Азербайджан упрекнул Минскую группу ОБСЕ в пассивности", "Азербайджан усмотрел в визите Саакяна в США угрозу переговорам по Нагорному Карабаху".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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