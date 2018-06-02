Солдат Армии обороны. Фото http://www.nkrmil.am/gallery/photos/view/18

02 июня 2018, 13:50

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю

Азербайджанские Вооруженные силы с 27 мая по 2 июня нарушили перемирие, сделав около 3000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило министерство обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 20 по 26 мая Нагорный Карабах насчитал 150 случаев обстрела своих позиций.

29 мая Минобороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли работавший в поле комбайн, люди не пострадали.

За очередную неделю военнослужащие Азербайджана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в общей сложности 200 раз, проинформировало сегодня на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Азербайджанское Минобороны, по состоянию на 13.00 мск 2 июня, не прокомментировало это заявление. Отметим, что Азербайджан регулярно сообщает об обстрелах своих позиций. По подсчетам "Кавказского узла", с 27 мая по 2 июня азербайджанская сторона заявила о 645 обстрелах. Только за минувшие сутки ведомство насчитало 83 таких случая.

2-5 апреля 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии. Однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух следующих лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также можно ознакомиться со статьями "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Похоронен погибший солдат Азербайджана", "Глава села Баганис заявил об обстреле со стороны Азербайджана", "Степанакерт обвинил Баку в 300 обстрелах за неделю".

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