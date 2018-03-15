Азербайджан усмотрел в визите Саакяна в США угрозу переговорам по Нагорному Карабаху

15 марта 2018, 13:23

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, находящийся в Вашингтоне, 14 марта вручил награды группе конгрессменов и сенаторов США. Официальный Баку выразил протест в связи с этим, армянские эксперты сочли визит историческим и связали с возможными подвижками в переговорном процессе.

Саакян в Вашингтоне вручил награды группе конгрессменов и сенаторов США

Бако Саакян находится в Вашингтоне с рабочим визитом с 12 марта, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе президента Нагорного Карабаха

14 марта Бако Саакян посетил Конгресс США, где вручил государственные награды Нагорного Карабаха группе конгрессменов и сенаторов США, посетил Армянский национальный комитет Америки (АНКА), а также встретился с руководящим составом центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Восточной Америке. В Конгрессе США, по данным карабахской стороны, Бако Саакян встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Нагорным Карабахом и Соединенными Штатами Америки, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Затем, говорится в сообщении, предоставленном корреспонденту «Кавказского узла», в Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию карабахского освободительного движения.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе празднуется 30-летие начала национально-освободительного движения. Первые мероприятия по случаю годовщины состоялись 12 февраля в Мартуни и Гадруте, а 14 февраля 15 тысяч человек прошли маршем по Степанакерту. Участники акции, опрошенные "Кавказским узлом", назвали первоначальные цели Карабахского движения достигнутыми и выразили мнение, что нужно добиться полного международного признания Нагорного Карабаха, а потом присоединиться к Армении.

«Мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством», – подчеркнул Бако Саакян в выступлении на приеме.

Он также высоко оценил роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в южно-кавказском регионе, мирного урегулирования карабахского конфликта. Награды Нагорного Карабаха группе конгрессменов и сенаторов США были вручены «за содействие Арцаху и ощутимый вклад в дело развития отношений между Арцахом и США», сообщила пресс-служба президента Нагорного Карабаха, не уточняя, какие именно награды и кому именно они были вручены.

В репортаже общественного телевидения Нагорного Карабаха от 14 марта о поездке карабахской делегации в Вашингтон чрезвычайный и полномочный посол Армении в США Григор Ованнисян отметил, что Бако Саакян встретится с членами Конгресса США, благодаря которым на протяжении многих лет в Нагорном Карабахе реализуются миротворческие проекты, в частности программа по разминированию.

Постоянный представитель Нагорного Карабаха в США Роберт Аветисян в том же репортаже проинформировал, что в США пройдут встречи Бако Саакяна с экспертными, общественными, политическими деятелями, и представителями армянской диаспоры, которые, как рассчитывают в Степанакерте, будут способствовать укреплению связей между США и Нагорным Карабахом.

Отметим, что 13 марта Бако Саакян провел встречи в представительстве своей республики и в посольстве Армении в США. На этих встречах обсуждалось взаимодействие с США и армянской диаспорой, сообщили в пресс-службе президента Нагорного Карабаха.

Официальный Баку выразил протест в связи с поездкой Саакяна в Вашингтон

МИД Азербайджана выразил протест в связи с поездкой Бако Саакяна в Вашингтон, заявив, что подобные действия ставят под вопрос беспристрастность США как посредника в карабахском урегулировании.

12 марта посол США в Баку Роберт Секута был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена адресованная Госдепу США нота протеста в связи с визитом в Америку Бако Саакяна и участием его в мероприятии в административном здании Конгресса США. Наряду с этим посол Азербайджана в США запросил встречу в Госдепе и выразил протест официального Баку, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ноте азербайджанского МИД указывается на неправомерность выдачи визы Бако Саакяна и разрешение ему на проведение в США мероприятий по сбору в Америке финансовых средств для поддержки Нагорного Карабаха, который в Азербайджане считают оккупированной Арменией территорией. «МИД Азербайджана расценивает эти шаги как деятельность против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, в нарушение норм международного права, соответствующих резолюций СБ ООН и двусторонним азербайджано-американским документам», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Этот шаг США наносит серьезный ущерб переговорному процессу по карабахскому урегулированию, способствует росту напряженности в регионе и подрывает меры, направленные на обеспечение мира и безопасности в регионе, считают в МИД Азербайджана.

Позиция США в отношении ситуации в зоне карабахского конфликта не изменилась, сообщили в посольстве США в Баку, отвечая на запрос корреспондента «Кавказского узла» в связи с представлением МИД Азербайджана ноты протеста американской стороне.

«Позиция США не изменилась. США […] не признают де-факто режим Нагорного Карабаха. США поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и продолжат усилия для урегулирования конфликта путем переговоров на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта – неприменения силы, уважения территориальной целостности и равенства прав и права народов на самоопределение», - сказано в сообщении посольства.

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Страны-сопредседатели – Россия, Франция и США – являются постоянными членами Минской группы, в которую входят также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Минская группа ОБСЕ".

Направление нот протеста важно с точки зрения подтверждений территориальной целостности Азербайджана

Поездка Бако Саакяна в США хотя и вызвала недовольство в Баку, однако на американо-азербайджанские отношения серьезно не повлияет, считает член азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Он отметил, что лидеры Нагорного Карабаха не первый раз приглашаются в США. «Эти поездки носят частный характер и абсолютно не влекут какие-то последствия с точки зрения достижения признания [независимости Нагорного Карабаха]. Два года назад были организованы подобные поездки во Францию и Великобританию, и программа сводилась к встречам в каких-то муниципалитетах или исследовательских центрах. Конечно, МИД Азербайджана не оставляет это незамеченным. Ноты протеста демонстрируют жесткость позиции Азербайджана в отношении неприемлемости шагов, направленных против его территориальной целостности. С другой стороны, направление нот протеста важно с точки зрения, что ведущие представители мирового сообщества в ответ еще раз подтверждают уважение территориальной целостности Азербайджана», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тогрул Джуварлы.

В вопросе своей территориальной целостности Азербайджан занимает последовательную позицию, ответил эксперт на вопрос, направляет ли Баку подобные ноты России, куда также совершал поездки Саакян или жесткие шаги адресованы только западным государствам.

«Возможно какая-то поездка могла не вызвать реакцию, но по принципиальным вопросам Баку вызывает решительный протест и в отношении политики Москвы. Азербайджан неоднократно выражал протесты по поводу поставок российских вооружений в Армению и требовал гарантий того, чтобы они не были расположены в Нагорном Карабахе», - отметил Джуварлы.

Политолог считает, что ни западные государства, ни Россия, не станут признавать независимость Нагорного Карабаха вопреки воле Баку, поскольку это лишит Азербайджан мотивации продолжать переговорный процесс.

Визита Саакяна в США армянские эксперты не сочли рядовым событием

Визит Саакяна является историческим в том смысле, что президент Нагорного Карабаха очень давно не посещал Вашингтон, последний подобный визит был во времена Аркадия Гукасяна, второго президента Нагорного Карабаха, который был на этом посту с 1997 по 2007 год, сообщил армянский специалист по международному праву Сурен Саргсян. При этом он отметил, что Бако Саакян уже бывал в Лос-Анджелесе.

«Соединенные Штаты не признавали Нагорный Карабах как субъект международного права, но очень важно учитывать тот факт, что в США есть представительство Нагорного Карабаха. И во-вторых, США никоим образом не препятствовали визиту Бако Саакяна, предоставили ему въездную визу, так же, как и членам его делегации», – заявил Сурен Саргсян, слова которого приводит «Еркрамас».

Визит президента Бако Саакяна в США может свидетельствовать о намерении американского истеблишмента нащупать настроения в Карабахе в преддверии возможных изменений в переговорном процессе, считает армянский политтехнолог Виген Акопян.

Выступая на пресс-конференции 14 марта, он напомнил, что и в Армении, и в Азербайджане проходят избирательные процессы, и по их завершении возможны определенные сдвиги в карабахском урегулировании, а прогресс на переговорах невозможен без учета мнения Степанакерта, который хоть и не участвует в переговорах, тем не менее, сыграет ключевую роль в принятии решений.

"А лучший путь понять, что хотят карабахцы — это непосредственное общение с руководством непризнанной республики. Этим, в частности, может быть обусловлен визит Саакяна в Вашингтон", - отметил Акопян, слова которого приводит «Sputnik-Армения».

Напомним, срок президентства Сержа Саргсяна истекает 9 апреля, в этот же день премьер-министр и правительство Армении подадут в отставку. Парламент затем должен будет избрать нового премьера, который, в с связи с конституционными изменениями в стране станет первым лицом государства. В Азербайджане на 11 апреля назначены выборы президента страны.