Азербайджан насчитал 95 обстрелов в зоне конфликта за сутки

06 июня 2018, 08:50

Вооруженные силы Армении с 5 по 6 июня 95 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его информации, обстрелы велись со стороны карабахских сел Гейарх, Ярымджа, Тагыбейли, Баш Карвенд, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили и со стороны армянских населенных пунктов Айгеовит, Чинари и Красносельск.

Под обстрел, в частности, попали азербайджанские позиции в селах Джафарли, Бала Джафарли, Мунджуглу, Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск 6 июня не опубликовали на своих сайтах комментарии по поводу этих заявлений.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня Азербайджан обвинил армянскую сторону в 92 обстрелах за сутки, днем ранее – в 79 обстрелах. 2 июня Нагорный Карабах, который ведет свой подсчет нарушений режима перемирия в зоне конфликта, сообщил о 200 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 27 мая по 2 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".