Азербайджанские военные. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az/ru/news/provoditsya-sorevnovanie-za-zvanie-luchshego-vzvoda-zashity-ot-oruzhiya-massovogo-porazheniya-22898.html

09 июня 2018, 09:00

Азербайджан насчитал 90 обстрелов с армянской стороны

Военнослужащие Армении с 8 по 9 июня 90 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 8 июня Азербайджан заявил о 85 обстрелах своих позиций.

За минувшие сутки вооруженные силы Армении нарушили перемирие раз, заявило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09:00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Отметим, что 8 июня миссия ОБСЕ провела в зоне конфликта мониторинг, но не выявила нарушений режима прекращения огня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан выразил готовность к переговорам с новой властью Армении", "Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана".

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