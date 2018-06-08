Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

08 июня 2018, 20:21

Наблюдатели миссии ОБСЕ провели сегодня мониторинг на линии соприкосновения войск и не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, сообщили МИД Нагорного Карабаха и Министерство обороны Азербайджана. Врачи прооперировали солдата Армии обороны, раненного минувшей ночью на том же участке, где проводился мониторинг.

Как писал "Кавказский узел", наблюдатели Минской группы ОБСЕ регулярно проводят мониторинг на линии соприкосновения Вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, однако не находят случаев нарушения перемирия. 8 мая первый вице-спикер азербайджанского парламента Зияфат Аскеров упрекнул Минскую группу ОБСЕ в пассивности и нежелании добиваться результатов.

Несмотря на заключенное перемирие после обострения карабахского конфликта 2-5 апреля 2016 года, противостояние враждующих сторон продолжается, отмечается в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Сегодня миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения войск северо-восточнее города Мартакерта, сообщил МИД Нагорного Карабаха. "Миссия ОБСЕ нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана не зафиксировала", - сказал сотрудник ведомства корреспонденту Кавказского узла.

При этом азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции, заявил он.

Однако Минобороны Азербайджана сообщило, что миссия ОБСЕ провела сегодня мониторинг соблюдения режима прекращения огня, побывав на территории Тертерского района. Мониторинг завершился без инцидентов, говорится на сайте ведомства.

В ночь на 8 июня при обстреле с азербайджанской стороны получил ранение солдат Армии обороны Геворг Хачатрян, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Хачатрян получил ранение на том отрезке линии соприкосновения войск, где сегодня миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Хачатрян получил ранение в области грудной клетки. В степанакертском военном госпитале, ему были сделаны две операции. Сейчас его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник госпиталя.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".