Дело "астраханских стрелков" возвращено в прокуратуру

08 июня 2018, 19:18

Северо-Кавказский окружной военный суд вернул сегодня прокурору дело о нападении на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, заявив о нарушениях, допущенных следствием.

Как писал "Кавказский узел", дело "астраханских стрелков" было передано в суд 21 мая. 30 мая суд на полгода продлил арест всем семерым обвиняемым.

Сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде проходило в закрытом режиме предварительное слушание по делу "астраханских стрелков". Подсудимые участвовали в заседании по видеосвязи.

"В связи с нарушениями, допущенными на стадии расследования, уголовное дело решено возвратить прокурору Астраханской области для устранения препятствий его рассмотрению судом", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь суда.

Напомним, что в ночь на 4 апреля 2017 года в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие завладели их оружием и скрылись. В тот же день в городе были ранены трое бойцов Росгвардии, при этом одного из нападавших, уроженца Астраханской области Рамзана Кукулаева, убили. В ходе спецоперации силовики убили еще трех подозреваемых в нападении. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа. Ответственность за оба нападения взяла на себя организация "Исламское государство"*.

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