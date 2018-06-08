Губернатор Сюникской области Армении подал в отставку

08 июня 2018, 11:56

Свое решение уйти с поста губернатора Сюникской области Ваге Акопян связал с новой политической ситуацией в стране.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов. На своих постах были оставлены члены правящей Республиканской партии Армении губернатор Сюникской области Ваге Акопян и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян. Ашот Каграманян подал в отставку 6 июня.

Пришедший к власти на волне массовых протестов оппозиционный лидер Никол Пашинян 21 мая анонсировал смену всех губернаторов в стране.

В своем послании, опубликованном на официальном сайте администрации Сюникской области на армянском языке, Ваге Акопян отметил, что "в связи с создавшейся новой политической реальностью и решением нового правительства Армении прекращает свои полномочия в качестве губернатора", передает корреспондент "Кавказского узла".

Ваге Акопян перечислил реализованные им проекты в Сюникской области в разных отраслях и пожелал удачи новому правительству Армении и его преемнику.

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