Ваге Акопян/ Фото http://syunik.mtad.am/news/item/2018/06/08/marzpet/

08 июня 2018, 11:56

Губернатор Сюникской области Армении подал в отставку

Свое решение уйти с поста губернатора Сюникской области Ваге Акопян связал с новой политической ситуацией в стране.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов. На своих постах были оставлены члены правящей Республиканской партии Армении губернатор Сюникской области Ваге Акопян и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян. Ашот Каграманян подал в отставку 6 июня.

Пришедший к власти на волне массовых протестов оппозиционный лидер Никол Пашинян 21 мая анонсировал смену всех губернаторов в стране.

В своем послании, опубликованном на официальном сайте администрации Сюникской области на армянском языке, Ваге Акопян отметил, что "в связи с создавшейся новой политической реальностью и решением нового правительства Армении прекращает свои полномочия в качестве губернатора", передает корреспондент "Кавказского узла".

Ваге Акопян перечислил реализованные им проекты в Сюникской области в разных отраслях и пожелал удачи новому правительству Армении и его преемнику.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Сценарии развития ситуации в Армении проанализированы "Кавказским узлом" в справке "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

Примечание:

"Парламент Армении утвердил программу правительства Пашиняна", "Глава Специальной следственной службы Армении подал в отставку", "Самвел Алексанян лишил РПА парламентского большинства".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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