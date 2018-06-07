Парламент Армении утвердил программу правительства Пашиняна

07 июня 2018, 20:09

Депутаты Национального собрания Армении 62 голосами против 39 поддержали программу, предложенную правительством Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", сегодня парламент Армении начал рассмотрение предложенной правительством программы. Депутаты от Республиканской партии Армении дадут возможность, чтобы программа была принята, заверил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

8 мая премьером и фактическим главой государства стал лидер блока "Елк" Никол Пашинян. В избрании Пашиняна по требованию РПА участвовали и депутаты ее фракции, однако после голосования партия заявила об уходе в оппозицию. Затем фракцию РПА покинули шесть депутатов, и она лишилась большинства в парламенте.

Для одобрения правительственной программы требовались голоса 53 из 101 депутата, которые присутствовали на сегодняшнем заседании. В итоге за нее проголосовали 62 депутата, а 39 высказались против, передает корреспондент "Кавказского узла".

В числе приоритетных задач нового правительства в программе отмечены борьба с коррупцией, защита прав человека, обеспечение экономического роста, повышение уровня государственного образования и социальной защиты.

В соответствии с программой, внеочередные парламентские выборы должны состояться не позднее, чем через год. При этом Кабмин, в частности, предлагает перейти к полноценной пропорциональной системе выборов. Для борьбы с подкупом избирателей и незаконным финансированием избирательных кампаний предлагается создать особое подразделение в правоохранительных органах, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, парламент в течение семи дней должен одобрить или отклонить программу работы правительства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна". РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Во внешнеполитической сфере Никол Пашинян, с одной стороны, предложил усилить союзнические отношения с Россией, поскольку правительство, по его словам, рассматривает военное сотрудничество с Россией как важный элемент обеспечения безопасности Армении. С другой стороны, будет дан импульс партнерству с США и ЕС, передает слова Пашиняна РИА "Новости".

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости о протестах и иной деятельности его сторонников опубликованы на тематической странице "Пашинян берет власть".