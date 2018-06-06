06 июня 2018, 15:03

Губернатор Армавирской области Армении подал в отставку

Свое решение о прекращении полномочий губернатор Армавирской области Ашот Каграманян объяснил изменением политической ситуации в стране.

Как писал "Кавказский узел", пришедший к власти на волне массовых протестов оппозиционный лидер Никол Пашинян 21 мая анонсировал смену всех губернаторов в стране. 5 июня стало известно, что правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов. На своих постах были оставлены члены правящей Республиканской партии Армении, губернатор Сюникской области Ваге Акопян и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян.

Губернатор Армавирской области Ашот Каграманян сегодня сложил свои полномочия. Причиной своей отставки в своем заявлении, опубликованном на сайте Армавирской области, глава администрации назвал изменение политической ситуации.

"В течение 11,5 года на должности губернатора я вместе с моими коллегами работал по принципу "во имя", а не "против". Уверяю, мы сделали максимально возможное, чтобы иметь всестороннее развитие и эффективную экономику. Программы развития и повышение уровня жизни населения осуществлялись не только за счет госбюджета, но и при финансовой поддержке армянских и международных организаций, частных лиц, благотворителей", - цитирует обращение губернатора, опубликованное на армянском, корреспондент "Кавказского узла".

Губернатор Армавирской области также попросил прощения, что "не успел довести начатое до конца" и "за дела, осуществление которых было выше его сил". "Однако надеюсь, что со временем и они будут претворены в жизнь. И я будут первым, поверьте, кто обрадуется этому", - подчеркивается в заявлении.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" размещена биография Никола Пашиняна, а сценарии развития ситуации в Армении проанализированы "Кавказским узлом" в справке "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

 

Примечание:

"Участники акции против мэра Еревана провели автопробег", "Пашинян в Сочи подтвердил курс на отказ от антироссийской риторики", "Студенты добились отставки ректора Ширакского университета".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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