Губернатор Армавирской области Армении подал в отставку

06 июня 2018, 15:03

Свое решение о прекращении полномочий губернатор Армавирской области Ашот Каграманян объяснил изменением политической ситуации в стране.

Как писал "Кавказский узел", пришедший к власти на волне массовых протестов оппозиционный лидер Никол Пашинян 21 мая анонсировал смену всех губернаторов в стране. 5 июня стало известно, что правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов. На своих постах были оставлены члены правящей Республиканской партии Армении, губернатор Сюникской области Ваге Акопян и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян.

Губернатор Армавирской области Ашот Каграманян сегодня сложил свои полномочия. Причиной своей отставки в своем заявлении, опубликованном на сайте Армавирской области, глава администрации назвал изменение политической ситуации.

"В течение 11,5 года на должности губернатора я вместе с моими коллегами работал по принципу "во имя", а не "против". Уверяю, мы сделали максимально возможное, чтобы иметь всестороннее развитие и эффективную экономику. Программы развития и повышение уровня жизни населения осуществлялись не только за счет госбюджета, но и при финансовой поддержке армянских и международных организаций, частных лиц, благотворителей", - цитирует обращение губернатора, опубликованное на армянском, корреспондент "Кавказского узла".

Губернатор Армавирской области также попросил прощения, что "не успел довести начатое до конца" и "за дела, осуществление которых было выше его сил". "Однако надеюсь, что со временем и они будут претворены в жизнь. И я будут первым, поверьте, кто обрадуется этому", - подчеркивается в заявлении.



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