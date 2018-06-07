Созар Субари. Фото REUTERS/David Mdzinarishvili

07 июня 2018, 15:55

ЕНД потребовало отставки Созара Субари

Члены «Единого национального движения» вышли сегодня на акцию протеста в Тбилиси с требованием отставки министра по делам беженцев Созара Субари и допроса его по делу об убийстве школьников.

Как писал "Кавказский узел", решение суда 31 мая по делу об убийстве двух школьников, совершенном около школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года, вызвало акции протеста. По мнению инициатора акции, отца одного из убитых школьников, следствие покрывало настоящих убийц, у которых высокопоставленные родственники.

Акция протеста началась после того, как суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве. 1 июня суд приговорил обвиняемых по делу об убийстве школьников к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы, но акция протеста не прекратилась.

Представители «Единого национального движения» сегодня митингуют перед Министерством по делам беженцев, требуя отставки министра Созара Субари.

«Созар Субари должен быть на допросе в Главной прокуратуре», - заявил организатор акции Бесо Шенгелия.

Он обвинил Субари в причастности к тому, что преступники не понесли наказание, а следствие лишилось доказательств их вины.

Из министерства пока никто не ответил на эти обвинения, передает «Грузия Онлайн».

Отметим, что на фоне протестов в связи с делом об убийстве школьников ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, после чего протестующие потребовали отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили.

Политологи ранее отметили, что "Единое национальное движение" попыталось стать ведущей силой в охватившей Грузию протестной кампании. Однако в результате часть протестующих стала проводить контракции, указал, в частности, политолог Рамаз Сакварелидзе.

Стоит отметить, что в парламенте создается следственная комиссия по делу об убийстве школьников. Партия "Единое национальное движение" отказалась войти в состав комиссии, назвав ее создание отвлекающим маневром властей. Правящая партия упрекнула после этого представителей ЕНД в непоследовательности.

Примечание:

"Активисты потребовали отставки министра юстиции Грузии", "Участники протестной акции в Грузии предъявили властям ультиматум", "Премьер Грузии принял протестующих в Тбилиси".

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  • ЕНД потребовало отставки Созара Субари

    Члены «Единого национального движения» вышли сегодня на акцию протеста в Тбилиси с требованием отставки министра по делам беженцев Созара Субари и допроса его по делу об убийстве школьников.

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