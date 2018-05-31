Протестующие прогнали премьер-министра с акции у парламента

31 мая 2018, 23:07

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел на акцию протеста у здания парламента, чтобы обратиться к собравшимся. Протестующие начали кидать в него бутылки с криками "Уходи!".

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста в Тбилиси началась сегодня днем после приговора Тбилисского горсуда по делу об убийстве двух школьников. Родственники убитых потребовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, однако он также назвал приговор неприемлемым и подал в отставку. Протестующие потребовали срочных отставок в системе правосудия, а когда их ультиматум не был исполнен - отставки всего правительства Грузии.

Сегодня Тбилисский городской суд сегодня оправдал одного обвиняемого по делу об убийстве школьников в Тбилиси, а обвинение второму подсудимому переквалифицировал по более легкой статье. Два школьника получили смертельные ножевые ранения в ходе драки у школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позднее прокуратура ужесточила обвинение одному из них.

Георгий Квирикашвили попросил дать ему возможность выступить с речью, но участники акции отказали ему. Глава правительства тем не менее попытался обратиться к собравшимся - свою речь он начал словами о том, все должно оставаться в правовых рамках, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Речь Квирикашвили, который говорил о необходимости расследования, протестующие прерывали криками «Уходи!» и свистом. Премьер не смог закончить выступление, так как активисты начали скандировать «Уходи! Уходи!» и кидать бутылки. Охрана вывела Квирикашвили с акции и увела во двор парламента.

К зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси Квирикашвили вышел в 23.40 (22.40 мск), в митинге участвуют тысячи человек, уточнило "Спутник-Грузия".

Сегодняшняя акция протеста началась у здания Главной прокуратуры Грузии, к которому отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе пришел из суда сразу после вынесения приговора по делу. К Саралидзе присоединились рядовые жители Тбилиси, общественные деятели и политики. Впоследствии протестующие переместились к зданию парламента.