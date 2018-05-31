Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне протестов

31 мая 2018, 19:20

Ираклий Шотадзе решил уйти с поста главного прокурора Грузии после неприемлемого, по его мнению, решения суда, частично оправдавшего сегодня обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский городской суд сегодня оправдал обвиняемого по одному из эпизодов дела об убийстве школьников в Тбилиси. Второму подсудимому обвинение, по решению суда, было переквалифицировано на более легкую статью. Родственники убитых потребовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, однако он также назвал приговор неприемлемым и пообещал обжаловать его.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. Двум подросткам было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Позднее прокуратура ужесточила обвинение одному из них.

В своем заявлении об отставке главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе выразил уверенность в том, что разбирательство дела об убийстве школьников продолжится, а виновные будут наказаны.

"Для меня, как для главного прокурора. важно доверие каждого гражданина к государственным институтам, в особенности к важному звену правосудия – прокуратуре… Для меня особенно важно, когда справедливое правосудие касается дела убийства несовершеннолетних", - говорится в заявлении Шотадзе, распространенном пресс-службой прокуратуры Грузии.

В своем заявлении Шотадзе снова выразил соболезнования семьям убитых подростков и отметил, что "сделал все, чтобы преступники понесли ответственность", информирует JAMnews.

Сегодня у здания Главной прокуратуры Грузии собрались около ста человек, в том числе близкие и родные убитого подростка, оппозиционеры и учащиеся школы, которую тот посещал. Активисты заявили, что акции с требованием справедливого суда пройдут не только в Тбилиси, но и в Батуми и Зугдиди.

Отец одного из убитых подростков, Заза Саралидзе, объявил участникам акции протеста о решении главного прокурора страны уйти в отставку. Это известие было встречено аплодисментами, сообщает корреспондент "Кавказского узла".