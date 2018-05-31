Прокуратура Грузии раскритиковала приговор за убийство школьников

31 мая 2018, 17:55

Решение суда, частично оправдавшего сегодня обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси, неприемлемо и будет обжаловано, заявил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Активисты анонсировали акции протеста в Тбилиси, Батуми и в Зугдиди с требованием справедливого суда.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский городской суд сегодня оправдал обвиняемого по одному из эпизодов дела об убийстве школьников в Тбилиси. Второму подсудимому обвинение, по решению суда, было переквалифицировано на более легкую статью. Родственники убитых потребовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. Двум подросткам было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии". Позднее прокуратура ужесточила обвинение одному из них.

"Мы категорически не согласны с этим решением. Оно полностью непонятно и неприемлемо. Безусловно, как сторона обвинения, я не могу говорить о деталях, и мы ждем мотивационную часть решения. Но, несмотря на это, мы однозначно заявляем, что решение обязательно будет обжаловано в апелляционном суде", - цитирует слова Шотадзе, сказанные на чрезвычайном брифинге, "Новости-Грузия".

По словам главного прокурора Грузии, обвинение представило суду все необходимые доказательства. "Хочу сказать общественности, хочу сказать [отцу убитого подростка], что мы открыты и ни от чего не прячемся. Я не прячусь ни от какой ответственности, я ответственен за деятельность каждого нашего прокурора. Следствие и прокуратура сделали все, что можно было сделать на этом этапе", - подчеркнул в своем выступлении прокурор, напомнив, что по закону расследование велось в течение 40 дней.

Главный прокурор также пояснил, что для того, чтобы исключить все возможные вопросы прокуратура обратилась за помощью к швейцарскому бюро судебной медицинской экспертизы города Лозанна.

"Мы не ставим под сомнение ни одну из экспертиз, проведенных бюро экспертизы Самхараули. Вместе с тем, именно для того, чтобы дать ответы на вопросы общества в связи с проведенными экспертизами, мы договорились со швейцарским бюро экспертизы города Лозанна, чтобы все экспертизы, проведенные в бюро Самхараули, также были проведены в бюро экспертизы Швейцарии. Им перешлют все экспертные образцы, им перешлют все материалы, все доказательства и, безусловно, общество будет информировано обо всем этом процессе", - подчеркнул Шотадзе.

В ходе брифинга Шотадзе также заявил, что в Грузии к расследованию убийства двух несовершеннолетних школьников будут привлечены три иностранных прокурора по приглашению Главной прокуратуры страны, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции протеста потребовали нового расследования дела

Заявление главный прокурор Грузии сделал на фоне стихийной акции протеста у прокуратуры, на которую собралось около ста человек, в том числе близкие и родные убитого подростка, оппозиционеры и учащиеся школы, которую тот посещал. Протестующие принесли с собой плакаты с надписями: "Вместе на страже справедливости", "Убийцы". Улица Горгасали была перекрыта, сообщает "Sputnik-Грузия".

В соцсети Facebook, по данным издания, распространилась информация о проведении акции в Батуми, на площади Европы, под названием "Пусть свершится справедливость". В Зугдиди акцию анонсировала член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе.

Отец убитого подростка на акции в Тбилиси заявил, что протесты не прекратятся до тех пор, пока заново не будет проведено расследование и не накажут убийц его сына.

"Сегодняшний факт показал, что здесь имеет место не только некомпетентность прокуратуры, но и то, что здесь реально есть интерес конкретных лиц. И это не только вопрос ответственности исключительно прокуратуры, это действительно является вопросом ответственности власти. Если власти хотят реально расследовать дело, то в первую очередь они должны провести расследование в связи с тем, кто сфальсифицировал доказательства, кто помешал расследованию, кто стоял за этим. В противном случае дело не будет раскрыто. Это исключено", - в свою очередь заявила участница акции, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Парламент Грузии создал временную следственную комиссию

Для проведения полноценного расследования убийства несовершеннолетних в парламенте Грузии приняли решение создать временную следственную комиссию, которая и использует все рычаги для проведения следствия, заявил на брифинге 31 мая председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

"Мы все сделаем для итого, чтобы полноценно было исполнено правосудие по этому делу", - сказал Кобахидзе, слова которого приводит пресс-служба парламента в сообщении, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно сообщению, вопрос о создании временной следственной комиссии был внесен на пленарное заседание парламента 31 мая, создание комиссии инициировано депутатами оппозиционной партии "Европейская Грузия" и поддержано единогласно 84 голосами.

Политологи предупредили о возможности массовых акций протеста

Протест общественности и в целом недоверие к следствию может приобрести массовый, неуправляемый характер, что отрицательно скажется на власти, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Акции протеста могут привести к реформе прокуратуры, заявил политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

"Это должно повлечь реформу в системе прокуратуры. Все зависит от чувствительности людей, насколько они готовы отреагировать адекватно", - отметил Сакварелидзе.

Он также указал, что вопросы по этому делу обоснованы, так как было проведено две экспертизы – государственная и независимая и их результаты были разными. Кроме того, к следствию привлекли много людей и из них кто-то мог покрывать виновных, считает Сакварелидзе.

Недоверие общественности связано с ходом проведения следствия, заявил аналитик Заал Анджапаридзе. "Недоверие к следователям, некачественное расследование, некачественная экспертиза", - пояснил он.

Однако Анджапаридзе не исключил, что привлечение иностранных специалистов к следствию – стратегический ход для снижения накала страстей вокруг этого дела, так как изучение ими материалов займет некоторое время.

"Это может быть связано с резонансом в обществе по этому делу, который разрастается и приобретает очень опасный оборот для властей. Поэтому власти решили подстраховаться и даже решили создать парламентскую комиссию. Сегодняшние акции могут привести к более широкому протестному движению, и когда оно разрастется, им уже будет сложно управлять", - уверен Анджапаридзе.