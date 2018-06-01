Обвиняемые в убийстве школьников в Тбилиси приговорены к длительным срокам

01 июня 2018, 13:02

Тбилисский городской суд сегодня приговорил обвиняемых по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. На встрече с отцом одного из убитых школьников, проводящим акцию протеста, президент Грузии пообещал сделать все для стабильности в стране.

Как писал "Кавказский узел", в результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая Тбилисский горсуд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве. Наказание для несовершеннолетних подсудимых должно было быть определено на отдельном судебном заседании.

Признанный виновным в умышленном убийстве одного из школьников подросток приговорен судом к 10 годам и 6 месяцам, а обвиняемый в попытке умышленного убийства с отягчающими обстоятельствами – к 9 годам и 9 месяцам тюрьмы, сообщает "ИнтерПрессНьюс".

Согласно решению суда, остается неясным, кто убил второго школьника во драки 1 декабря 2017 года, сообщает "Sputnik-Грузия".

Приговор суда по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси 31 мая спровоцировал массовую акцию протеста. Родные убитых, недовольные приговором, возложили ответственность на главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, в тот же день он подал в отставку. Протестующие потребовали сперва срочных отставок в системе правосудия, а затем и отставки всего правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел поздно вечером на акцию, но собравшиеся прогнали главу кабмина, не дав ему выступить. Около 200 человек остались ночевать перед парламентом Грузии.

Президент Грузии встретился с отцом убитого подростка

Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел к зданию парламента, где проходит акция протеста, для встречи с отцом убитого подростка.

Маргвелашвили около часа беседовал с ним в одной из палаток, установленных перед парламентом. Комментируя проведенную встречу Маргвелашвили заявил журналистам, что пришел к парламенту, чтобы разделить "ту боль, которой полон этот человек", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Моя цель присоединиться как к нему, так и другим людям, чтобы был обеспечен мирный, спокойный и стабильный процесс, и страна была бы спокойна", - сказал Маргвелашвили

Он сообщил, что будет работать над тем, чтобы Грузия была стабильной страной для всех граждан.

Выявлен кризис, который стал следствием действий, способствующих "ослаблению институций, не проводятся жизненно необходимые реформы в системе правосудия", заявила в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили, комментируя проведение акции протеста.

"В этой ситуации необходима адекватная оценка и адекватное реагирование. Если система останется неизменной, то при смене имен и фамилий не будет эффекта, который необходим будущему этой страны, возвращение гражданам правосудия. Конкретные лица должны взять ответственность, провести реформу этой системы, так как у нас нет гарантии, что завтра не убьют ребенка или не убьют детей", - подчеркнула Нацвлишвили.

"Кавказский узел" писал ранее о противостоянии президента Грузии Георгия Маргвелашвили, чьи полномочия истекают осенью текущего года, с парламентом и правящей партией "Грузинская мечта". Так, 2 мая президент представил в парламенте годовой отчет. После выступления он попросил спикера парламента предоставить ему возможность поучаствовать в дебатах с депутатами в режиме реального времени, но получил отказ и покинул зал заседаний. После этого обсуждать отчет отказалась и оппозиция. Ранее президент отказывался подписывать законы, принятые парламентом, и накладывал на них вето, однако депутаты преодолевали их.

Перед зданием парламента до прихода президента на парламентской лестнице сидели несколько десятков подростков. Участники акции установили перед зданием парламента три большие палатки, в которых разложили лежанки, там же находятся предметы постельного белья, подушки и одеяла, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.