21 февраля 2018, 19:00
Парламент Грузии преодолел вето на поправки к закону о вещании
Как писал "Кавказский узел", 15 января президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на принятые парламентом поправки в закон "О вещании".
Парламентариев не убедили рассмотренные сегодня мотивированные замечания Маргвелашвили на отклоненный президентом законопроект, и они преодолели вето, сообщается на сайте парламента Грузии.
Парламентский секретарь президента Анна Натцвлешвили назвала решение "политическим", сообщает пресс-служба президента Грузии.
"Главный аргумент заключается в том, что "Общественная вещательная компания" была усилена", - заявил сегодня секретарь фракции "Грузинская мечта" Леван Гогичаишвили в эфире "Рустави 2".
В поправках оговорено, что реклама на каналах "Общественного вещателя", Аджарского телевидения и радио "Общественного вещателя" не будет размещаться в нерабочие дни, а также в прайм-тайм в другие дни, за исключением спортивных репортажей, трансляций международных фестивалей и конкурсов.
Кроме того, в законе "О вещании" теперь говорится о недопустимости посягательства на редакционную, управленческую или финансовую независимость со стороны административных органов, говорится в сегодняшнем заявлении "Общественного вещателя", передает корреспондент "Кавказского узла".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"