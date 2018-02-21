Заседание парламента Грузии. Фото © Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/politics/20161118/233865316/Parlament-Gruzii-utverdil-rukovoditelej-15-profilnyh-komitetov.html

21 февраля 2018, 19:00

Парламент Грузии преодолел вето на поправки к закону о вещании

Депутаты грузинского парламента 83 голосами против 13 преодолели вето, наложенное президентом на поправки в закон "О вещании".

Как писал "Кавказский узел", 15 января президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на принятые парламентом поправки в закон "О вещании".

Поправки предполагают предоставление "Общественному вещателю" права на трансляцию рекламы и упраздняют процедуру государственных закупок при приобретении контента для сайта или телевидения. По мнению президента, эти изменения нарушат баланс на грузинском медиарынке.

Парламентариев не убедили рассмотренные сегодня мотивированные замечания Маргвелашвили на отклоненный президентом законопроект, и они преодолели вето, сообщается на сайте парламента Грузии.

Парламентский секретарь президента Анна Натцвлешвили назвала решение "политическим", сообщает пресс-служба президента Грузии.

"Главный аргумент заключается в том, что "Общественная вещательная компания" была усилена", - заявил сегодня секретарь фракции "Грузинская мечта" Леван Гогичаишвили в эфире "Рустави 2".

В поправках оговорено, что реклама на каналах "Общественного вещателя", Аджарского телевидения и радио "Общественного вещателя" не будет размещаться в нерабочие дни, а также в прайм-тайм в другие дни, за исключением спортивных репортажей, трансляций международных фестивалей и конкурсов.

Кроме того, в законе "О вещании" теперь говорится о недопустимости посягательства на редакционную, управленческую или финансовую независимость со стороны административных органов, говорится в сегодняшнем заявлении "Общественного вещателя", передает корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Оппозиция призвала "Грузинскую мечту" согласиться с вето президента", "Альянс патриотов Грузии" потребовал референдума по поправкам в Конституцию", "Альянс патриотов" объявил бойкот парламентскому рассмотрению поправок в Конституцию Грузии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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