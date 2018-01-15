Президент Грузии наложил вето на закон о вещании

15 января 2018, 23:22

Поправки в закон "О вещании" нарушат баланс на грузинском медиа-рынке, заявил Георгий Маргвелавшили, наложив вето на законопроект. Депутаты от "Грузинской мечты" преодолеют вето президента, уверен вице-спикер парламента Грузии.

Поправки в закон "О вещании" предполагают предоставление права Общественному вещателю на трансляцию рекламы и упразднение процедуры государственных закупок при приобретении контента для сайта или телевидения.

Маргвелашвили считает, что законопроект "расписан неадекватно". Об этом президент Грузии заявил в ходе брифинга в Тбилиси, сообщает корреспондент “Кавказского узла”.

"На грузинском рынке конкурируют между собой многие независимые телеканалы. Решение, что на этот рынок войдет Общественный вещатель, финансируемый из карманов граждан, как один из игроков, по-моему мнению, проблематично", — сказал Маргвелашвили.

Что касается закупок, право на которые предоставляет Общественному вещателю законопроект, Георгий Маргвелашвили считает, что это положение закона создаст проблемы ведомствам, которые закупают интеллектуальную собственность.

В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский уверен, что депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" смогут преодолеть вето президента. "Думаю, что большинство депутатов не поддержат вето", - заявил Вольский в эфире Общественного вещателя.

Он напомнил, что в законопроекте указано, что Общественный вещатель сможет размещать коммерческую рекламу в будние дни, но не в прайм-тайм”.

"Коммерческая реклама, которая будет иметь ограниченные временные рамки, не сможет помешать эфирной сетке, которая есть у других телеканалов. Факт, что президент вышел за рамки профессионального анализа и занял определенную политическую позицию", - сказал Георгий Вольский.

Закон "направлен против развития средств массовой информации в Грузии", в свою очередь считает Заза Бибилашвили, заместитель председателя политического совета "Объединенного национального движения".

"В случае принятия законопроекта Общественный вещатель сможет получать дополнительную рекламу, в то время как этот рекламный рынок мал и делится на все частные телеканалы. Естественно, это несправедливо, медиа-среда будет ухудшаться", - сказал Заза Бибилашвили в эфире телеканала "Рустави-2".

В эфире этого же телеканала с критикой законопроекта выступил Зураб Тичаберашвили, член парламентской фракции "Европейская Грузия - Регионы". "Этот законопроект нанесет ущерб телевидению и свободе средств массовой информации, свободе слова", - сказал Тичаберешвили.