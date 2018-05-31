Тбилисский городской суд Фото https://www.facebook.com/TbilisiCitycourtofficial/

31 мая 2018, 13:22

Родственников возмутил приговор обвиняемым в убийстве грузинских школьников

Тбилисский городской суд сегодня частично оправдал обвиняемых по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси, заявили их адвокаты. Родственники убитых потребовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. Двум подросткам было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии". Позднее прокуратура ужесточила обвинение одному из них.

Сегодня суд оправдал обвиняемого по одному из эпизодов дела,  а второму подростку переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства, сообщает "Новости-Грузия".

По словам адвоката, обвиняемые не совершали убийства. "Решения суда было дня нас ожидаемым… Мы были уверены, в том, что суд скажет, что мой подзащитный не убивал [одного из подростков]. В этой части суд разделил нашу позицию. Лица, которые реально совершили убийство [подростка] до сих пор не привлечены к ответственности. Это решение должно послужить толчком к тому, чтобы следственные органы обвинили реальных преступников", - сказал адвокат Тариел Какабадзе.

Наказание для несовершеннолетних будет определено на отдельном судебном заседании. Согласно действующему законодательству, высшая мера пресечения для несовершеннолетних определена сроком в 12 лет лишения свободы, со ссылкой на "Рустави2" сообщает "Эхо Кавказа".

Отец одного из убитых подростков заявил о категорическом несогласии с судебным вердиктом, призвал население Грузии поддержать его и обвинил прокуратуру в том, что она покрывает сына своего бывшего сотрудника, передает "Sputnik-Грузия".

От Тбилисского городского суда отец убитого подростка вместе со своими сторонниками направился к зданию Главной прокуратуры Грузии. На акции протеста он потребовал привлечь главного прокурора Ираклия Шотадзе к ответственности, сообщает "Грузия-online".

"Немедленно привлечь к ответственности Ираклия Шотадзе! Сегодня обесчестили моего сына. Я не дам им права на это, я пожертвую собой ради чести своего сына", - заявил он.

Комментариев представителей прокуратуры по поводу заявления отца убитого подростка пока не поступало. 

Отметим, что по делу об убийстве школьников проходили еще пять человек. Трое обвиняемых в укрывательстве преступления 5 декабря 2017 года были заключены под стражу, в отношении двух фигурантов дела действовала программа правосудия для несовершеннолетних, сообщил ранее прокурор Иосеб Хуцишвили.

Примечание:

"Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Соседи жертвы ритуального убийства в Тбилиси рассказали о ее конфликтах с дочерью", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

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