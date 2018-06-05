Активисты потребовали отставки министра юстиции Грузии

05 июня 2018, 18:43

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани не может выбирать нового главного прокурора, так как не справилась с задачей реформирования системы правосудия, заявили представители десяти неправительственных организаций. Премьер-министр Грузии отверг требование об отставке главы Минюста.

Как писал "Кавказский узел", главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе 31 мая подал в отставку на фоне акций протеста. Участники акции выразили возмущение несправедливым, по их мнению, решением суда по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси, и потребовали сначала отставок в системе правосудия, а затем и отставки всего правительства. Инициатор акции, отец одного из убитых подростков, встретился 4 июня с премьер-министром Георгием Квирикашвили и потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, но после начала протестов, 1 июня, приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Ведущие неправительственные организации Грузии отказались принимать участие в отборе кандидата в главные прокуроры страны под руководством действующего министра юстиции Теи Цулукиани, потребовав ее отставки и назначения нового министра. Они указали, что в министерстве за время руководства Цулукиани не произведено ни одной реформы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Мы обращаемся к правительству Грузии и требуем отправить в отставку министра юстиции Тею Цулукиани, так как она на протяжении нескольких лет не осуществила свою главную миссию - реформу в системе правосудия. Мы думаем, что при этих обстоятельствах будет неправильно проводить с ней консультации по отбору главного прокурора", - заявила на пресс-конференции руководитель НПО "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури.

Представители НПО убеждены, что Цулукиани не будет заинтересована в избрании "достойного главного прокурора". Как указала Гигаури, все реформы, которые планировались в системе правосудия, за период руководства Цулукиани министерством юстиции "или провалились, или были отсрочены, или что-то мешало их проведению", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

За отставку министра юстиции выступили десять НПО, в том числе "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность - Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии". Требования поддержали две оппозиционные партии - Республиканская партия и "Гирчи".

В совместном заявлении 2 июня неправительственные организации Грузии потребовали возложить политическую ответственность на должностных лиц, которые не смогли обеспечить проведение реальных и эффективных реформ в системе правосудия, и провести отбор кандидата на пост главного прокурора страны при участии широкой общественности.

"Участие в консультациях с действующим министром юстиции является принципиально неприемлемым. Когда господин премьер на фоне событий прошлой недели говорит, что готов обеспечить открытость процессов, то с нашей стороны такое условие – мы готовы принять участие, если этим процессом будет руководить не действующий министр юстиции, а другой человек, который займет эту позицию", - процитировали слова председателя "Ассоциации молодых юристов" Сулхана Саладзе "Новости-Грузия".

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прокомментировал призыв правозащитников, назвав их требования "полностью абсурдными и лишенными разумных оснований", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Мы неоднократно говорили, и я еще раз с полной ответственностью заявляю, что мы обеспечим включение максимально широкой общественности в процесс отбора главного прокурора. Это означает, что в процессе примут участие представители общественности, академических кругов, неправительственного сектора", - говорится в заявлении главы кабинета министров, распространенного пресс-службой правительства.

Для неправительственного сектора "неприемлемо говорить на языке ультиматумов" и пытаться перевести вопрос избрания главного прокурора в политическое русло, указал Квирикашвили. Он призвал правозащитников ответственнее относиться к своим заявлениям.

Выдвинутые неправительственными организациями требования "абсолютно неприемлемы" для правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", указал руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе.

Согласно закону, министерство юстиции играет ключевую роль в отборе кандидата на пост главного прокурора - министр юстиции представляет отобранную кандидатуру прокурорскому совету, который должен одобрить кандидатуру и вынести ее на рассмотрение и утверждение парламента Грузии, пояснил Божадзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Без министерства юстиции невозможно проведение отбора кандидата на пост главного прокурора. В таком случае ответственность за назначение главного прокурора должен нести не только министр юстиции, но и прокурорский совет и парламент", - сказал Божадзе.